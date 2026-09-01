10 нови български филма се състезават за „Златна роза“ във Варна

Десет заглавия – български или копродукции с България, създадени през последната година, ще се състезават в конкурсната програма на 44-ото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ във Варна. Сред тях са копродукцията „Нина Роза“ на Женвиев Дюлуд дьо Селс с Галин Стоев в главната роля – канадското предложение за „Оскар“ за международен филм, което ще открие варненския кинофестивал на 17 септември, и „Остайница“ на Костадин Бонев по нашумелия едноименен роман на Рене Карабаш, за които „Сега“ вече писа. Останалите претенденти за „Златна роза“ са пълнометражните ленти „Лъст“, „Аврора“, „Мечтаното приключение“, „Пастир“, „Черни пари за бели нощи“, „Немигранти“, „Клошар“ и „Жени извън употреба“.

„Лъст“ е вторият игрален филм на режисьорката Ралица Петрова („Безбог“), който направи световната си премиера в секцията „Форум“ на 76-ия Международен филмов фестивал в Берлин.

„Аврора“ е най-новият филм на тандема Джеки Стоев и Никола Бошнаков, в който участват Брено Плачидо – синът на прочутия италиански актьор и режисьор Микеле Плачидо, и неговият легендарен сънародник Франко Неро.

„Мечтаното приключение“ на германската режисьорка Валеска Гризебах е международна копродукция, снимана изцяло в България с непрофесионални български актьори. Филмът спечели наградата на журито на тазгодишния кинофестивал в Кан, копродуценти от наша страна са "Мирамар".

"Пастир" е история, базирана на житията на св. Йоан Рилски – небесния закрилник на България. Режисьор е Милена Андонова, а в ролите, редом с легендите Руси Чанев и Валентин Ганев, са Деян Жеков, Георги Тенев, Петър Дочев, Елена Телбис. Копродуцент е БНТ.

Новият пълнометражен игрален филм „Черни пари за бели нощи“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов направи своята световна премиера в рамките на 60-ото издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари. Филмът е мажоритарна копродукция на България с Гърция. В главните роли са Иван Савов, Таня Шахова и Маргита Гошева.

Филмът „Немигранти“ на режисьора Стефан Белов по сценарий на Христо Христов поставя в центъра една от най-значимите теми за съвременна България – емиграцията и избора да останеш, като разказва за любов, приятелство, общност и вяра в бъдещето тук. В ролите зрителите ще видят Мак Маринов, Александра Лашкова, Кирил Недков, Мартина Пенева, Калин Арсов, Лидия Стефанова, Мария Статулова и др.

„Клошар“ изследва миналото, тайните и архивите на Държавна сигурност, преплитайки съдбите на различни герои през 80-те години и в наши дни. Сценарист и режисьор е Стефан Тенев. В главната роля на разследващия полицай, който поема инцидент с непознат бездомник, влиза Малин Кръстев. Друг основен образ е изключителният програмист от 80-те Спас Кандиларов, бивш агент Лъв на ДС, който е изигран от двама актьори: Ириней Константинов като възрастния Спас (Клошара) и Юлиан Костов като младия агент Лъв. Любимата му в различни възрасти е поделена между Меглена Караламбова и Анастасия Левордашка. Участват още цяла плеяда звезди: Деян Донков, Рашко Младенов, Любомир Младенов, Башар Рахал, Стефан Щерев, Китодар Тодоров.

„Жени извън употреба“ е вторият пълнометражен игрален филм на Александър Косев след „Петя на моята Петя“. Лентата проследява историите на четири жени на различен етап от живота им. В героините се превъплъщават Александра Костова, Албена Павлова, Силвия Лулчева и Елена Атанасова. В мъжките роли са Юлиан Вергов, Владимир Пенев, Мартин Методиев, Борис Кръстев, Явор Борисов.

На фестивала „Златна роза“ ще има и специални събития в съпътстващата програма. Едно от тях е посветено на актьора Йосиф Сърчаджиев, който ни напусна наскоро. Публиката във Варна ще има възможност отново да види филма „Маргарит и Маргарита“ на режисьора Николай Волев, който тази година щеше да навърши 80 години. „Златна роза“ ще отбележи и 30-годишнината на „София филм фест“ с прожекция на „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ на режисьора Стефан Командарев.

Един от важните акценти ще бъде кръглата маса „България в Европа. Кръговрат на филмови идеи: минало и настояще“, посветена на 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз. Разговорът ще постави във фокус движението на идеи, хора и филмови истории между България и Европа, промените в българската филмова среда и мястото на националното ни кино в европейския културен контекст.

Международен състав ще оценява пълнометражните игрални филми в тазгодишната конкурсна програма. БТА посочва, че в журито влиза Матайс Ваутер Кнол – главен изпълнителен директор на Европейската филмова академия от 2021 г. В професионалната му биография са 12 години в ръководния екип на Берлинале, където последователно оглавява Berlinale Talents и European Film Market. Към него се присъединяват актьорът Самуел Финци, режисьорът и сценарист Димитър Димитров, заместник-директорът на Хърватския аудиовизуален център (HAVC) и национален представител на Хърватия в Eurimages Мая Вукич и Есра Демиркиран – координатор „Фестивали“ в TRT Sinema и координатор на водещата турска платформа за развитие на сценарии и международни копродукции 12 Punto.

За късометражните игрални филми и сериалите ще се произнесат Гого Ванев (носител на „Златна роза“ за най-добър късометражен филм през 2025 г. за „Гадже“); режисьорът и изпълнителен директор на Филмовата агенция на Република Северна Македония Сашко Потър Мицевски и режисьорката Лили Кос, автор на късометражния филм „Eraserhead в плетена торба за пазар“, спечелил редица международни и български отличия.

Към официалните отличия на „Златна роза“ тази година ще има и две специални награди. Традиционно „Филмаутор“ ще връчи приз, с който насърчава младите автори и новите гласове в българското кино. Наградата за творческа смелост ще бъде връчена от новия партньор на фестивала Neterra.TV Plus, който разширява достъпа до фестивалната програма – в периода от 17 септември до 1 октомври избрани заглавия от „Златна роза“ ще бъдат достъпни онлайн за зрители в цялата страна.

Фестивалът на българския игрален филм „Златна роза“ ще се проведе от 17 до 24 септември във Фестивалния и конгресен център във Варна. Мотото на 44-тото издание е „Завръщания“.