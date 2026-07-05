Made in E.U. на Стефан Командарев триумфира на „Свети Влас филм фест“

Режисьорът Стефан Командарев спечели голямата награда на петото издание на „Свети Влас филм фест“ с филма си Made in E.U. на официална церемония в амфитеатър „Арена“ в курортния град. Отличието се присъжда за силен сценарий, режисьорска визия, актьорско майсторство и художествено въздействие. Наградата беше връчена от президента на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов.

В изказването си Командарев благодари на организаторите и журито и пожела на фестивала още по-голямо развитие и публика. Той отправи и пожелание българските кинематографисти да имат повече възможности за създаване на нови филми. Made in E.U. разказва историята на Ива (Гергана Плетньова), която работи във фабрика за дрехи в селски район на България, борейки се с упорита, но мистериозна болест. Когато се разкрива, че тя е първият случай на COVID в малкия ѝ град, новината се превръща в безкрайно обвинение – първо от собствениците на фабриката, нетърпеливи да прехвърлят отговорността, след това от колегите ѝ, сина ѝ и накрая от цялата общност, въпреки че Ива не е напускала малкия град от години. С ескалиращото публично демонизиране на Ива с появата на първите жертви на вируса, тя бързо се превръща в социален аутсайдер…

Актьорските отличия започнаха с наградата за поддържаща мъжка роля, която получи Ивайло Христов за ролята си във филма Made in E.U. Тя му бе връчена от колегата му Самуел Финци. За поддържаща женска роля бе отличена Меглена Караламбова за превъплъщението ѝ във филма „Рожден ден". Приза връчи украинско-американската актриса Марина Мазепа, позната от сериала „Джон Уик: Континенталът" и проекта Living Letters, а от името на Караламбова го прие режисьорът на лентата Ивайло Пенчев.

Наградата за най-добра водеща мъжка роля получи актьорът Иван Савов за играта си във филма „Преди да забравя" с режисьор Станислав Дончев, а за най-добра водеща женска роля – актрисата Стефка Янорова за изпълнението си във филма „3.0 килограма щастие" на Зорница София.

За най-добър режисьор бе обявена Ралица Петрова („Безбог“ – Голямата награда „Златен леопард“ от кинофестивала в Локарно, 2016) за новия си филм „Лъст", а операторът на лентата Юлиян Атанасов стана най-добър оператор на форума. Вторият игрален филм на режисьорката и сценаристка Ралица Петрова, който имаше световна премиера на Берлинале, проследява Лилиан (Снежанка Михайлова) – криминален психолог в затвор, която живее в режим на клинична прецизност и строг самоконтрол. Когато баща ѝ умира, тя се завръща в родния си град за погребението му и попада в бюрократичен капан от неуредени дългове. Срещата ѝ с майстор на шибари (традиционно японско изкуство за естетическо и еротично връзване с въжета б.р.) я отвежда на границата между контрол и подчинение, помагайки ѝ да преодолее страха и да се завърне към собственото си тяло.

Наградата за дебют, носеща името на журналиста Иван Гарелов, беше присъдена на режисьора Камен Стоянов за филма „Звезда“. Призът обяви миналогодишният носител на отличието Димитър Стоянович. На сцената статуетката приеха актрисите Ирмена Чичикова и Елена Замяркова.

Тази година за първи път на "Свети Влас филм фест" бе връчена специална награда на Съюза на артистите в България в категория "Изгряваща звезда" – отличие, насочващо вниманието към новите лица, които уверено поемат своя път в българското кино. Получи я актрисата Александра Димитрова („Преди да забравя“) от ръцете на председателя на САБ Христо Мутафчиев.

Специалната награда на журито за филм с ярка художествена стойност и силно авторско присъствие бе връчено от председателя на кинофестивала Милко Лазоров на режисьора Димитър Сарджев за филма му „Приказка за майка и син".

„Имах късмета преди повече от пет години да присъствам на раждането на идеята за този фестивал. Поздравявам хората, които не позволиха тя да избухне като фойерверк и след това да угасне. „Свети Влас филм фест" става все по-добър. Искрено се надявам един ден да се превърне в международен форум“, каза в приветствето си към победителите Петър Стоянов.