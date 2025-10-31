Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българска компания дава награда от 50 000 лв. за залавяне на хакери

Атакувалите "Уолтопия" са пратили мейл с искане на откуп

Днес, 09:18
Ивайло Пенчев бе категоричен, че не смята да плаща поискания откуп и по тази причина е обявил награда за информация, която ще доведе до залавянето на хакерите.
БГНЕС
Ивайло Пенчев бе категоричен, че не смята да плаща поискания откуп и по тази причина е обявил награда за информация, която ще доведе до залавянето на хакерите.

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите, които са атакували компанията му. Преди три дни "Уолтопия" и част от свързаните с нея фирми са станали жертва на кибератака, извършена от китайска хакерска група. Част от IT системите са извън строя, включително и уебсайтовете на компанията. Производственият процес обаче не е спрял.

"Нашите фирми, както повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата. Това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока", обясни пред "Нова телевизия" Ивайло Пенчев. Тoй потвърди, че хакерите са се представили сами, изпращайки имейл с искане за откуп: "Не предполагаме кои са. Те си пратиха имейл и си казаха, че са те. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират."

Хакерите не са посочили конкретна сума, но Пенчев е категоричен, че няма да се поддаде на шантажа. "И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив - ние сме готови да платим 50 000 лева, за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация - имена, имейли, следи... Всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците", заяви той.

Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. „Имаме три слоя сигурност и третият ни спаси. Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни Пенчев. По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи. "Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни", заяви собственикът на "Уолтопия".

В момента работата на компанията е частично парализирана. "Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим - сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите", обясни Ивайло Пенчев. Той беше критичен и към реакцията на държавните институции: "Държавата трябва да пази хората от разбойници - това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си - разбойници те нападат, а полицията ти казва: "Седни вкъщи и напиши обяснение".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Уолтопия, Ивайло Пенчев, хакерска атака

Още новини по темата

„Аерофлот“ губи милиони след хакерската атака
29 Юли 2025

Сринаха се сайтовете на НАП, митниците и електронното управление
05 Май 2025

Хакерска група заплаши, че има данните, източени от ВАС
20 Февр. 2025

Украйна пое отговорност за кибератаката по руски държавни сайтове
05 Юни 2024

Руски хакери спряха достъпа до сайта на парламента
15 Юли 2023

Шпиони на Китай са хакнали поне две министерства на САЩ

13 Юли 2023

Мащабен теч от Москва разкри машината за хакерски атаки на Кремъл
30 Март 2023

Хакерска атака бави пратките към и от Великобритания
16 Яну. 2023

Експертиза блокира делото за милионната глоба за "НАПлийкс"

24 Дек. 2022

Хакерска атака е поразила БНР
14 Дек. 2022

Борис Джонсън е потулил хакерска атака срещу Лиз Тръс
30 Окт. 2022

150 души се проверяват за хакерската атака
17 Окт. 2022

Руски хакери атакуваха сайтовете на наши институции
15 Окт. 2022

Столтенберг: Хакерските атаки са нападение срещу НАТО
11 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте