Българска компания дава награда от 50 000 лв. за залавяне на хакери

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите, които са атакували компанията му. Преди три дни "Уолтопия" и част от свързаните с нея фирми са станали жертва на кибератака, извършена от китайска хакерска група. Част от IT системите са извън строя, включително и уебсайтовете на компанията. Производственият процес обаче не е спрял.
"Нашите фирми, както повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата. Това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока", обясни пред "Нова телевизия" Ивайло Пенчев. Тoй потвърди, че хакерите са се представили сами, изпращайки имейл с искане за откуп: "Не предполагаме кои са. Те си пратиха имейл и си казаха, че са те. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират."
Хакерите не са посочили конкретна сума, но Пенчев е категоричен, че няма да се поддаде на шантажа. "И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив - ние сме готови да платим 50 000 лева, за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация - имена, имейли, следи... Всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците", заяви той.
Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. „Имаме три слоя сигурност и третият ни спаси. Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни Пенчев. По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи. "Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни", заяви собственикът на "Уолтопия".
В момента работата на компанията е частично парализирана. "Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим - сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите", обясни Ивайло Пенчев. Той беше критичен и към реакцията на държавните институции: "Държавата трябва да пази хората от разбойници - това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си - разбойници те нападат, а полицията ти казва: "Седни вкъщи и напиши обяснение".