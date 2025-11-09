Ивайло Пенчев: "Уолтопия" приключва с България

Българската компания "Уолтопия" има над 2000 служители, които работят в 80 страни. Освен седалището си в България има много голям клон в САЩ. Днес пред Нова тв собственикът й Ивайло Пенчев съобщи, че "Уолтопия" смята да напусне България.

"Бюджетът - всеки бюджет, който предлага увеличение на данъците, на всеки предприемач изглежда зле. Предприемачи са хората, които създават стойност, която се консумира от останалите", каза Пенчев. "Данъците се плащат от създаващите стойност. Политиците и държавните служители не създават стойност. Те противопоставят работодатели на работници. Това е фалшиво противопоставяне. Крадците на данъци разказват на работниците, че се грижат за тях. Това е историческа лъжа. Всеки трябва да се запита създава ли стойност или консумира стойност. Няма държавна структура, която създава стойност. Тя само преразпределя стойност. Настоящият бюджет показва, че има повече пари за открадване. А най-ефективният начин за борба с корупцията е да се намалят парите за крадене. Т.е. да се намалят данъците", продължи Пенчев.

Предприемачът обясни, че държавата като институция "е брутално неефективна. Вярвам, че класическият либерализъм - минимална намеса на държавата, е решението. И, не дай боже, да се намеси в икономическия живот. Посланието, че всеки може да живее от труда на другите, е пагубно. Аржентина е такъв пример, която бе съсипана от перонистите социалисти. Сега там управлява либертарианец, нещата потръгнаха, ако не го свалят от власт, може да се оправят".

"България става все по-лошо място за бизнес. С България приключваме. Тя остава без конкурентни предимства - по-евтина работна ръка, проста данъчна система. В България се плаща повече за работник отколкото в Испания. Насочваме се към Китай", съобщи Пенчев.

Той каза, че компанията му се възстановява от скорошната хакерска атака без големи щети.

"Нещата в България ще се оправят само през болката. Иначе няма да има оправия", заключи Пенчев.