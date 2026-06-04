Меглена Караламбова спечели награда "Златната липа"

На тържествена церемония в залата на Държавна опера - Стара Загора снощи бяха връчени наградите на Международния кинофестивал за ново европейско кино "Златната липа". Фестивалът се провежда за 13-и път с вход свободен за публиката.

Голямата награда за най-добър филм беше присъдена на датската драма "Втори жертви" нa режисьорката Зинини Елкингтън. Чрез видеообръщение тя изказа благодарност за получената награда. "Това е първият ми пълнометражен филм и тази награда означава много. Поласкана съм от това признание", каза Елкингтън.

Призът за най-добра женска роля отиде при Меглена Караламбова за комедията на режисьора Ивайло Пенчев "Рожден ден". 82-годишната българска актриса присъства на церемонията и каза, че е изненадана от отличието. "Много харесах тази роля, защото тя е много необичайна, странна. Героинята има голямо вътрешно, душевно движение, както и неочаквани състояния. Това беше чисто актьорско предизвикателство за мен", допълни тя и изрази съжаление, че нейният партньор във филма Васил Банов не успява да види готовата творба. "Много ми е мъчно, че не успя да види филма завършен. А аз мисля, че това е една от най-добрите му роли. Той беше филмова звезда", спомни си Меглена Караламбова. Васил Банов почина през април м.г. Вече не е между живите и съсценаристът на лентата Божан Петров.

"Рожден ден" получи и наградата на Съюза на българските филмови дейци.

"Златна липа" за най-добра мъжка роля беше присъдена на Валерио Мастандреа за италианската драма "Пет секунди" на режисьора Паоло Вирдзи, а отличието за най-добър режисьор получи Фредерик Хамбалек за германския филм "Какво знае Мариеле".

Наградата на публиката, определена чрез гласуване с талони за всеки от деветте конкурсни филма, която се връчва за трета поредна година, е за българската драма "Жени извън употреба" на режисьора Александър Косев.

На церемонията беше представен и кратък анимационен филм, създаден от деца в неравностойно положение, които в рамките на фестивала участваха в анимационна работилница и усвоиха основите на анимацията. Тазгодишното издание на „Златната липа" завърши традиционно с прожекция на филма, спечелил голямата награда.