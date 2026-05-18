Франко Неро гостува на "Златната липа" в Стара Загора

Булфото Франко Неро гостува у нас и преди две години, на фестивала "Любовта е лудост" във Варна.

Звездата на италианското и световното кино Франко Неро ще бъде гост на 13-ото издание на Международния филмов фестивал "Златната липа". Той ще открие киносъбитието в Стара Загора на 30 май. Франко Неро ще получи и голямата награда "Златната липа" за цялостен принос в киното, ще засади дърво – разбира се, липа – и ще открие звезда с името си в Алеята на славата в Стара Загора, нареждайки се сред другите големи имена на българското и европейско кино, отличени през годините от фестивала.

84-годишният Франко Неро, роден под името Франческо Спаранеро, има повече от 250 роли в кариерата си, продължаваща над шест десетилетия. Италианският актьор става звезда със спагети уестърните през 60-те години на миналия век. Работи с режисьори като Джон Хюстън, Серджо Корбучи, Дамиано Дамиани, Луис Бунюел, Сергей Бондарчук, Райнер Вернер Фасбиндер, Франко Дзефирели и Куентин Тарантино (който се вдъхнови от неговия "Джанго" за своя постмодерен кавър "Джанго без окови"). "Джон Форд имаше Джон Уейн, Серджо Леоне имаше Клинт Истууд, аз имам Франко Неро", казва за него Корбучи. На снимачната площадка на "Камелот" през 1967 г. среща любовта на своя живот – британската актриса Ванеса Редгрейв, за която е женен и днес.

Франко Неро е гостувал неколкократно у нас: през 2015 г. на "София филм фест" в столицата, а през 2024 г. – на "Любовта е лудост" във Варна. Участва и във филма на Джеки Стоев "Аврора", чиято премиера бе на СФФ през март тази година.

В рамките на "Златната липа" 2026 Франко Неро ще представи и романтичната драма "Щастливи дни", в която изпълнява една от водещите роли.

13-ото издание на обичания в Стара Загора фестивал, чиито прожекции традиционно са с вход свободен, ще се проведе от 30 май до 3 юни в Града на липите. Фестивалът се организира от режисьорката Магдалена Ралчева с подкрепата на Община Стара Загора, а програмата включва 50 заглавия – български и чуждестранни продукции.

9 от тях ще се състезават в конкурсната програма, оценявана от жури начело с директора на Българската национална филмотека и кинокритик Антония Ковачева. Сред претендентите са българските "Рожден ден" и "Жени извън употреба", немският "Какво знае Мариеле", "Моята приятелка Ева" на испанския режисьор Сеск Гай, "Пет секунди" на италианеца Паоло Вирдзи, както и полската драма "Фоточувствителна".