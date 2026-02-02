Джеки Стоев снима Франко Неро и сина на Плачидо в "Аврора"

Легендата от спагети уестърните Франко Неро и синът на Микеле Плачидо - Брено Плачидо, играят в "Аврора", най-новия филм на Джеки Стоев и Никола Бошнаков. Гала премиерата на комедията за Студената война, чийто сценарист е Христо Илиев - Чарли, ще бъде на 30-ия "София филм фест" през март.

Действието се развива в началото на 50-те години. Италиански комунист и журналист се влюбва в дъщерята на осъден от Народния съд индустриалец. Момичето е принудено да оцелява като проститутка, под покровителството на официалната скулпторка на комунистическия режим и с надвисналата заплаха от неутолимия сексуален апетит на високопоставен офицер от тайните служби. Пътищата на героите са предопределени от тоталитарната реалност на не толкова далечното минало и както споделят авторите на филма: "Любовта е най-опасната форма на нелегалност, а в един свят на фарс и измама бягството е възможно единствено чрез още по-голяма лъжа: бутафорният крайцер "Аврора" се превръща от символ на революцията в абсурден таран към свободата."

Георги Стоев - Джеки и Никола Бошнаков работят заедно по различни проекти от 2010 година. Специфичният стил, в който творят през XX век прочутото трио Джеки, Джони и Чарли (Джони Пенков вече не е между живите), е уникален и до болка разпознаваем – смесица от абсурд, хумор, сатира и човешки поглед върху действителността.

Джеки Стоев, роден на 22 март 1941 г., е завършил биология в Дрезден. Автор на над 50 игрални, научнопопулярни и документални филма. Лауреат на редица награди, сред които "Златен ритон" за най-добър късометражен филм. Най-известният му филм е "Спас и Нели", получил Наградата на публиката и Награда на журито в Белград през 1989 г. Заедно с Чарли и Джони прави култовите "Мозайки", показвани вместо кинопрегледи в кината в началото на 80-те. През 1979 г. Джеки, Чарли, Милан и Джони потеглят с кораба "Славянка" за Куба, за да снимат няколко филма: Джеки Стоев като режисьор, Милан Огнянов като оператор, Чарли като сценарист и Джони Пенков като звукорежисьор.

34-годишният Брено Плачидо още от малък върви по актьорските стъпки на именития си баща. Той за пръв път снима в България, а негова партньорка на екрана е Константина Георгиева. В "Аврора" участват още Койна Русева и Христо Гърбов. Процуденти са Иван Тонев и Джузепе Леторе. Самият Микеле Плачидо гостува през ноември 2022 г., когато представи на "Киномания" своя филм "Сянката на Караваджо".

84-годишният Франко Неро става звезда през 60-те на миналия век. Работи с режисьори като Джон Хюстън, Серджо Корбучи, Дамиано Дамиани, Луис Бюнуел, Сергей Бондарчук, Райнер Вернер Фасбиндер, Франко Дзефирели и Куентин Тарантино. "Джон Форд имаше Джон Уейн, Серджо Леоне имаше Клинт Истууд, аз имам Франко Неро", казва за него Корбучи. През 2005-а Неро започва и да режисира. Женен е за именитата актриса Ванеса Редгрейв.

През 2015 г. той бе гост на "София филм фест" и каза пред "Сега", в което каза: "Когато бях малък, често сънувах каубой, яхнал бял кон и застанал на върха на хълма. Смятам, че е съдба, дето станах известен именно с уестърните. Има една африканска поговорка, която казва: "Може да станеш рано сутринта, но съдбата ти е станала половин час преди теб". Последното му гостуване бе през 2024 г. на фестивала "Любовта е лудост" във Варна.

"Аврора" е копродукция между България (Иван Тонев – АРС ООД) и Италия (Джузепе Лепоре – Bielle Re). Оператор е синът на Джеки Стоев - Антони Стоев, а музиката е на Елиза Минари.