Филм с българско участие се бори за „Златна палма“ в Кан

"Мечтаното приключение" – филм на германската режисьорка Валеска Гризебах, който е копродукция с България, е селектиран в състезателната програма на Международния кинофестивал в Кан, чието 79-о издание ще се състои от 12 до 23 май.

"Отправната точка за този филм бяха срещите ми с хора от моето поколение, преживели политическите промени в България през 1989 г. Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен момент в историята на Европа и в същото време ни разделя чрез коренно различните преживявания, които имахме в годините след това", казва режисьорката, цитирана от БТА.

"Особено се гордея с ансамбъла от актьори, които с цялото си въображение, житейски опит, кураж и всеотдайност вдъхнаха живот на тази история, и преди всичко с нашата главна актриса Яна Радева. Фактът, че "Мечтаното приключение" празнува световната си премиера в Кан, е огромен подарък за всички нас", допълва Гризебах, която е и сценарист на филма.

"Мечтаното приключение" е заснет изцяло в България, в района на Свиленград, през лятото на 2024 г. Всички роли се изпълняват от български непрофесионални актьори. Това е вторият филм на Валеска Гризебах, чието действие се развива у нас, след "Уестърн" (2017), който имаше премиера в програмата "Особен поглед", също в Кан.

В "Мечтаното приключение" в пограничния Свиленград една жена се въвлича в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Влизайки на негово място в опасно приключение, тя ще се сблъска както със собствените си желания, така и с миналото си.

Копродуцент от българска страна е "Мирамар филм". Филмът е подкрепен и от Националния филмов център. В ролите влизат още Сюлейман Халил Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова. В творческия екип са и българите Сабина Христова (художник), Ека Бичинашвили (художник костюми), Момчил Божков (звукозапис на терен), Атанас Чолаков (звуков дизайн), Маргарита Кудрина (кастинг режисьор)

"Сега" припомня, че именно тази комбинация - заснета в България история, изиграна от български актьори, но разказана от чуждестранна режисьорка, бе залог за успех на последния голям международен фестивал. "Нина Роза", с участието на Галин Стоев, донесе на канадската Женевиев Дулуд дьо Сел "Сребърна мечка" за най-добър сценарий на "Берлинале".

Световните имена

Филми на Педро Алмодовар, Асгар Фархади, Андрей Звягинцев и Хирокадзу Корееда са сред включените в конкурса общо 21 продукции, съобщи Variety. За голямата награда "Златна палма" ще се съревновават още творби на Павел Павликовски, Ласло Немеш, Рюсуке Хамагучи и Кристиан Мунджиу.

След изданието от 2025 г., което се отличаваше със силно холивудско присъствие с "Мисията невъзможна: Възмездие" и Highest 2 Lowest на Спайк Лий, тазгодишният конкурс в Кан ще бъде доминиран от международно кино и независими режисьори. Айра Сакс е единственият американски режисьор в състезателната програма с "Мъжът, когото обичам", в който участва Рами Малек.

При обявяването на конкурсната програма дългогодишният фестивален директор Тиери Фремо вчера каза, че ще бъдат разкрити 95% от официалната селекция, като някои филми все още се обсъждат и съдбата им ще стане ясна през следващите седмици. "Ще добавим последните щрихи следващата или по-следващата седмица", обеща той.

Фремо разказа още, че за официалната селекция са били предложени 2541 игрални филма. "Това са с 1000 повече, отколкото бяха само преди 10 години. Когато говоря за жизненост, имам предвид и една количествена жизненост – с участието на 141 държави се доближаваме до цифри от олимпийско ниво. Нашата цел е да прожектираме филми на място, където ще ги види целият свят", подчерта той.

В конкурсната програма са включени безпрецедентно голям брой кинотворби на френски език, като три от тях са дело на чуждестранни режисьори: "Паралелни истории" на Асгар Фархади, "Мулен" на Ласло Немеш и "Внезапно" на Рюсуке Хамагучи. Три френски режисьорки ще участват в надпреварата за "Златна палма": Леа Мисиус с "Нощни истории", Шарлин Буржоа-Таке с "Животът на една жена" и Жан Ери с "Гаранс".

Конкурсната програма в Кан включва още дългоочакваното завръщане на Андрей Звягинцев "Минотавър", "Да бъдеш обичан" на Родриго Сорогойен, "1949" (Fatherland) на Павел Павликовски, Fjord на Кристиан Мунджиу, "Нашето спасение" на Еманюел Мар, "Нежното чудовище" на Мари Кройцер, Nagi Notes на Коджи Фукада, "Надежда" (Hope) на На Хон-джин, "Овца в кутията" на Хирокадзу Корееда, "Непознатият" на Артюр Арари, "Мечтаното приключение" на Валеска Гризебах, "Страхливец" на Лукас Донт, "Черната топка" на Хавиер Амброси и Хавиeр Калво и "Горчива Коледа" на Педро Алмодовар, уточнява БТА.

По повод липсата на американски и студийни филми, Тиери Фремо каза: "Важно е да се отбележи, че когато студиата имат по-малко присъствие в Кан, това е просто защото са по-малко активни в този вид кино, който преди им позволяваше да идват тук". В интервю от миналия месец Фремо посочва, че фестивалът "не зависи от нищо друго освен от самите филми".

Кинофестивалът в Кан ще започне на 12 май с комедията на Пиер Салвадори "Електрическата Венера". Председател на журито е изтъкнатият корейски режисьор Пак Чан-ук.