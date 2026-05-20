Андрей Звягинцев показа разпада на руското общество с новия си филм в Кан

Световноизвестният руски режисьор Андрей Звягинцев представи на Международния кинофестивал в Кан новия си филм „Минотавър“, съобщи АФП. Творбата, която разказва за семейство от съвременната руска буржоазия, за моралния провал и разпада на обществото на фона на войната в Украйна, бе показана вчера в рамките на конкурсната програма на фестивала и предизвика 8-минутни овации след прожекцията.

След като по чудо оцелява вследствие на усложнения от тежка инфекция и ваксинация с руската ваксина „Спутник“ срещу Covid-19, които го приковават на легло и едва не костват живота му, режисьорът се лекува в Европа и след това не се връща в родината си поради несъгласие с режима в Кремъл, а се установява във Франция. Там той създава сценария на „Минотавър“, а по-късно филмът е заснет в Рига, Латвия, с международен екип. С повечето от актьорите Звягинцев се среща за първи път .

„Пандемията ми причини огромно страдание. Бях на прага на смъртта. Почти мога да кажа, че преминах от другата страна. А там си казах, че не е чак толкова интересно“, споделя 62-годишният режисьор пред „Холивуд Рипортър“ и добавя, че преживяното го е убедило, че „трябва да живее в бързата лента“. Новият му филм „Минотавър“ идва почти десетилетие след предишния – „Нелюбов“, който беше отличен с наградата на журито в Кан през 2017 г. Критиците смятат, че „Минотавър“ ще бъде силен претендент за главната награда на фестивала – „Златна палма“ за най-добър филм. Общо 22 продукции се състезават за „Златна палма“, която ще бъде връчена в събота.

„Минотавър“ е римейк на френския еротичен трилър от 1969 г. „Невярната съпруга“ на Клод Шаброл. Историята проследява Глеб – успешен бизнесмен, който живее с жена си Галина и сина им в къща край гората. Освен че ръководи бизнеса си, той участва чрез компанията си и в набирането на новобранци за руската армия. Съпругата му Галина се чувства задушена от монотонния живот и Глеб подозира, че има извънбрачна връзка, което го кара да наеме човек, за да я следи.

Сценарият, завършен през 2023 г., ситуира действието няколко месеца след началото на войната в Украйна, по време на мобилизацията на новобранци за фронта. Филмът представя общество, в което политическият и индустриалният елит изпраща на смърт най-малко продуктивните свои членове, като същевременно пази онези, които са полезни за икономиката. „Невъзможно е да снимаш приказка или мелодрама, напълно откъсната от социалния и политическия контекст. Така войната естествено се промъкна във филма“, казва Звягинцев.

Това е първият филм на режисьора, реализиран извън Русия. Според него шансовете лентата да получи разрешение за разпространение в страната са минимални поради открито антивоенната ѝ позиция. „В този си вид филмът няма да получи лиценз за разпространение. Но пиратството в Русия процъфтява, така че всички, които искат да го видят, вероятно ще успеят. Хората, които смятат, че този ад трябва да приключи, че това е кошмар и катастрофа за Русия, ще гледат филма като акт на солидарност с авторите“, убеден е Звягинцев.

Главната роля в „Минотавър“ изпълнява актьорът Дмитрий Мазуров, който продължава да живее и работи в Москва. „В изкуството, в театъра и киното няма граници и територии – има един общ свят, светът на изкуството“, казва той и изразява надежда филмът все пак да бъде показан в Русия, където, по думите му, „много хора мечтаят да го видят“.

Андрей Звягинцев е сред най-известните съвременни руски режисьори, а последните му три филма са отличавани с награди от фестивала в Кан през годините. През май 2025-а Звягинцев гостува и у нас за специална кинопанорама на неговото творчество, на която бяха показани всичките му пълнометражни филми: „Завръщане“ (2003), „Изгнание“ (2007), „Елена“ (2011), „Левиатан“ (2014) и „Нелюбов“ (2017). Гостуването бе организирано с помощта на българската режисьорка Теодора Лилян.

През 2003 г. Звягинцев режисира първия си пълнометражен филм – „Завръщане“, който участва в основната конкурсна програма на кинофестивала във Венеция и за първи път в историята му печели едновременно две награди: главната награда „Златен лъв“ и наградата „Лъв на бъдещето“ за най-добър режисьорски дебют. Следващият му филм – „Изгнание“, е премиерно показан на Международния филмов фестивал в Кан през май 2007 г., където Константин Лавроненко е обявен за най-добър актьор. През 2011 г. третият пълнометражен филм на Звягинцев – „Елена“, участва в програмата „Особен поглед“ на 64-тия филмов фестивал в Кан и получава специалната награда на журито с председател Емир Кустурица. През 2014 г. четвъртият филм на режисьора „Левиатан“ е премиерно показан отново в Кан и получава наградата за най-добър сценарий (Олег Негин и Андрей Звягинцев). През януари 2015 г. печели наградата „Златен глобус“ за най-добър чуждоезичен филм според Асоциацията на холивудската чуждестранна преса. Същата година „Левиатан“ е номиниран за „Оскар“. През 2017 г. филмът на Андрей Звягинцев „Нелюбов“ получава наградата на журито на фестивала в Кан, награда „Сезар“ на Френската филмова академия и е номиниран за „Оскар“, „Златен глобус“ и БАФТА. Андрей Звягинцев е многократен носител на главните руски награди в областта на кинематографията „Златен орел“ и „Ника“. През 2018 г. режисьорът се присъединява към журито на 71-вия международен филмов фестивал в Кан. Член на Американската и Европейската филмова академия.