За пръв път кореец ще оглави журито в Кан

ЕПА/БГНЕС Пак Чан-Ук на кинофестивала във Венеция през септември м.г., където бе световната премиера на "Без конкуренция".

За пръв път в близо 80-годишната история на фестивала в Кан кореец ще оглави журито, което присъжда престижната награда "Златна палма". Това е режисьорът на филмите "Олдбой" и "Без конкуренция" (No Other Choice) Пак Чан-ук, съобщиха организаторите на събитието.

Присъствието му на фестивала е редовно, след като "Олдбой" спечели в Кан през 2004 г. Гран При, която е втората по значимост награда. Той завоюва още наградата на журито през 2009 г. за Thirst и отличието за най-добър режисьор през 2022 г. за Decision to Leave - и двата непоказвани официално в България.

"Изобретателността и визуалното майсторство на Пак Чан-ук и склонността му да улавя многобройните импулси на жените и мъжете със странни съдби дадоха на съвременното кино някои наистина паметни моменти", казват в общо изявление президентът на фестивала Ирис Кноблох и директорът му Тиери Фремо. "Радваме се да почетем огромния му талант и, като цяло, киното на една страна, която е дълбоко въвлечена в проблемите на нашето време", допълват те.

Председател на журито на 78-ия фестивал през 2025 г. бе френската актриса Жулиет Бинош, която присъди "Златна палма" на иранеца Джафар Панахи за филма му "Обикновен инцидент". Сънародникът на Чан-ук - Пон Джун-хо, завоюва голямото отличие в Кан през 2019 г. за "Паразит". Двамата с Чан-ук са сред най-важните имена в глобалния възход на съвременното корейско кино.

Последният филм на Пак Чан-ук "Без конкуренция" - мрачна сатира за безработен семеен мъж, който решава да елиминира конкуренцията си за новата работа, бе корейската селекция за наградите "Оскар", но не попадна сред петте номинирани. Според Асошиейтед прес това е един от най-добрите филми на 2025 г. "Без конкуренция" бе показан в ограничено разпространение и на българските екрани, след като направи премиера на "Киномания" през ноември.

79-ият филмов фестивал в Кан ще се проведе от 12 до 23 май.