„Виа Понтика“ събира юбилеите на Стефан Цанев и Доротея Тончева

Деветнадесетото издание на Международния фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“, което се провежда в Балчик от днес, 31 август, до 15 септември, е посветено на 90 години от рождението на Стефан Цанев и 80 години на Доротея Тончева. Юбилеите на двамата големи творци са организирани не като отделна церемония, а като драматургична линия, преминаваща през архив, кино, театър, поезия и разговори, с участието на млади автори и международен обмен по живопис. В програмата са Народният театър, Театър 199, Сатиричният театър, ДТ „Адриана Будевска“ – Бургас, ДКТ „Дора Габе“ – Добрич, Държавна опера – Варна, джаз трио, моден дизайн и живопис със студенти от София и Букурещ.

Юбилеите често са опасна територия за културата: лесно се превръщат в календарна дата, няколко официални думи и архивен кадър. „Виа Понтика“ опитва друго. Фестивалната програма разгръща биографиите на Стефан Цанев и Доротея Тончева като част от културната история, но оставя място тази история да бъде прочетена отново през настоящето, обяснява актьорът доц. Веселин Ранков, който е сред организаторите. Ролята на Балчик в събитието не е случаина – поетът, писател и драматург Стефан Цанев и актрисата Доротея Тончева още преди десетилетия избраха града за свой дом. Именно тук публиката ще има възможност да се срещне с тяхното творчество чрез литература, кино и театър.

Юбилейната линия не е отделен церемониален блок, а преминава през цялата програма. Фестивалът събира текстове на Стефан Цанев, филмови и театрални образи на Доротея Тончева, архивни фотографии, документално кино, поезия и спектакли. Началото днес е с ретроспективна изложба за двамата, прожекция на специален епизод от „Умно село: Декалог 2024“, представяне на издания и срещата „Разговор с Дорис“ със Стефан Цанев, Доротея Тончева и Хайгашод Агасян.

Киното продължава разказа с филма „Нона“ на 1 септември, по сценарий на Стефан Цанев, и „Шибил“ на Захари Жандов на 2 септември, и в двата случая с Доротея Тончева на екрана. На 3 септември публиката ще види телевизионната постановка на БНТ „Цигуларката на Бога“ от Стефан Цанев с Доротея Тончева и Петър Петров, режисирана от Мартин Киселов с телевизионна адаптация на Дамян Петров.

Театралната програма събира различни сцени и поколения. Народният театър „Иван Вазов“ гостува на 4 септември с „Плач на ангел“ от Стефан Цанев, моноспектакъл на Христо Мутафчиев с режисьор Стоян Радев. На 10 септември Театър 199 „Валентин Стойчев“ представя „Слон в стаята“ от Елена Телбис със Стефка Янорова. На 13 септември Драматичният театър „Адриана Будевска“ в Бургас идва с „Когато котката я няма“, постановка на Асен Блатечки. Финалът на 15 септември е със Сатиричния театър „Алеко Константинов“ и „Етърви“ от Ерик Асус, режисиран от Владимир Люцканов. В програмата за деца участват Държавният куклен театър „Дора Габе“ в Добрич с „Косе Босе“ и детска театрална формация от Добрич с „Когато куклите не спят“.

На 8 септември „Поетите“ ще дадат сценичен живот на стихове на Стефан Цанев с участието на любими актьори от различни поколения, сред които Теодора Духовникова, Владимир Пенев, Захари Бахаров и Юлиан Вергов. Музикалната програма включва и оперна гала на 7 септември с тенора Велин Михайлов и сопраното Лилия Илиева-Михайлова, солисти на Държавна опера – Варна, със съпровод на пиано от Зорница Гетова. На 9 септември следва джаз вечер с Константин Костов – пиано, Димитър Семов – ударни, и Джанер Каптан – контрабас.

Изобразителното изкуство има самостоятелна линия в програмата, а не само съпътстващо присъствие. В Художествената галерия в Балчик е изложбата „Пътуване“ на студенти от специалност „Моден дизайн“ в Националната художествена академия. Живописта придобива и международно измерение чрез художествен пленер и изложби на студенти от специалност „Живопис“ от Националната художествена академия в София и Националния университет по изкуствата в Букурещ, Румъния. Създадените по време на пленера творби ще бъдат представени във финална изложба на 12 септември.

XIX Международен фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“ се провежда със съдействието и подкрепата на Община Балчик, Министерството на културата и други партньорски институции. Събитията от фестивалната програма са със свободен вход.