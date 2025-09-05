"Виа Понтика" почита Стефан Цанев с афиш само от негови пиеси

Балчик ще бъде домакин на 18-ото издание на Фестивала на младите в изкуството "Виа Понтика" – културен форум, който вече близо две десетилетия събира прохождащи таланти и утвърдени творци.

Тази година събитието, което ще се състои от 7 до 14 септември, е посветено на честването на големия български писател, поет и драматург Стефан Цанев, който на 7 август навърши достолепните 89. Ето защо театралната програма ще представи единствено негови текстове – своеобразен сценичен празник на едно от най-ярките имена в съвременната ни култура, отбелязват организаторите.

По време на фестивалната седмица публиката ще има възможност да гледа няколко спектакъла по пиеси на Стефан Цанев. "Плач на ангел" – моноспектакъл на Христо Мутафчиев под режисурата на Стоян Радев от програмата на Народен театър "Иван Вазов", ще бъде представен на 10 септември, сряда. Постановката е отличена с награди "Аскеер" за водеща мъжка роля и режисура, а Христо Мутафчиев спечели и "Златен Кукерикон" за образа на малкия човек, който задава своите големи въпроси за България и света. Самият автор, който в последните години живее основно в Балчик, преди представлението ще се срещне със зрителите и ще дава автографи. За текста си той бе номиниран за "Аскеер" в категорията за съвременна българска драматургия.

"Духът на поета", продукция на Драматичен театър "Сава Огнянов" – Русе, ще се играе на 11 септември. В този спектакъл за сблъсъка между героичното и властта участват актьорите Кадри Кабил, Милен Димитров и Борислав Апостолов, режисирани от Ивайло Ненов. Герои в пиесата са бившите революционери Стефан Стамболов и Захарий Стоянов, на които се е наложила съдбовната трансформация от борци за свобода да се превърнат в новите управници. И 16 години след смъртта на Ботев на вратата на министър-председателя ще почука неговият дух, за да им потърси сметка за предадените идеали. "Една история за тежестта на короната и олекването на човека", определя я режисьорът Ивайло Ненов.

На 12 септември в афиша на фестивала ще гастролира "Мистерия с кон" от репертоара на Сатиричен театър "Алеко Константинов". Режисьорката Анастасия Събева пресъздава абсурдната картина на съвремеността с помощта на актьорите Кирил Ефремов, Александър Глигоров, Елена Атанасова, Георги Спасов, Теодор Елмазов и Светлозар Начев. В тази действителност мечтите изчезват безследно, спомените се изпаряват, а историите мигновено се забравят. В този свят живеят хората на Стефан Цанев – идеалисти в пороците си, забавни в тъгата си, чувствителни обществени критици. Човеци, подправени със завидно, на моменти болезнено чувство за хумор, самоирония и малко тъга, повдига завесата режисьорката.

На 13 септември идва ред на гостуващия спектакъл "Деца на света" на Националния център за култура "Антон Панов" от град Струмица, Северна Македония. "Комедията е най-тъжният жанр, жанрът на отчаянието. Когато нищо друго не му остава, човекът започва за се смее" – с тази реплика от тъжната комедия „Деца на света“ авторът Стефан Цанев характеризира трагикомичното съвременно съществуване. Той отправя критика към манталитета на балканците, стереотипите им и корумпирания обществен ред. Темите са пречупени през емоционалната призма на родители, чиито деца са заминали по света и никога няма да се завърнат. "Представлението разказва нашата приказка и разпознаването на мигове от всекидневието ни и живота въобще е неизбежно", коментира режисьорът на спектакъла Васил Михаил.

Фестивалът "Виа Понтика" ще започне на 7 септември с празнична литургия в гръцката църква "Св. св. Константин и Елена" в Балчик и с тържествен концерт на световноизвестния ансамбъл "Св. Йоан Кукузел – Ангелогласния".

Освен театър програмата на форума ще предложи още изложби живопис на студенти от Националната художествена академия – София, и Университета по изкуствата – Букурещ, както и юбилейната експозиция "60 години образование по индустриален дизайн в България".

Музикалната част включва концерти на млади инструменталисти от Националната музикална академия, изяви на клавирното дуо София Чернишкова и Николай Маринов, трио "Пезанте" и духовия оркестър "Етно Форте". В кино секцията ще бъдат прожектирани късометражни филми от международния конкурс CILECT PRIZE 2025, а литературната програма ще предложи и прожекция на документалния филм за писателя Владимир Зарев "Ваятелят на световете".

За най-малките е подготвен кукленият спектакъл "Хензел и Гретел" на куклен театър "Дора Габе" – Добрич. Финалът ще постави танцов театър "Дея" със спектакъла "Плезънтвил" – хореографска метафора за илюзиите и свободата.

С изключение на театралните постановки по текстове на Стефан Цанев, билетите за които са на цена 10 лева, всички останали събития ще бъдат със свободен вход, което утвърждава мисията на "Виа Понтика" да прави културата достъпна, казват организаторите.