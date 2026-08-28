Украински тенор спечели конкурса „Гласът на Камен“

Оперният певец от Украйна Михайло Малафий е победителят в Третия международен конкурс за млади тенори „Гласът на Камен“, на който Русе беше домакин. Това съобщи пред БТА Александрина Колева от Държавната опера в крайдунавския град, която, заедно с фондация „Камен Чанев", е организатор на вокалната надпревара.

До третия, финален тур на международния конкурс стигнаха 11 тенори от шест държави – Германия, Китай, Полша, Румъния, Украйна и Франция. На заключителния гала концерт, който се състоя снощи на сцената на Държавната опера в Русе, финалистите представиха произведения от оперната класика със съпровода на оркестъра на Русенската опера под диригентската палка на световноизвестния маестро Хосе Кура. Събитието се проведе навръх рождения ден на отишлия си безвреме световноизвестен български тенор Камен Чанев.

Михайло Малафий е на 35 години и е член на трупата на Националния академичен театър за опера и балет „Соломия Крушелницка" в Лвов. Към първата награда, подплатена с парична премия от 4000 евро, той прибави още две отличия. Директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов му връчи специалната награда на националния културен институт – договор за участие в оперна продукция през сезон 2026-2027 година. Националният театър в Белград също го отличи с ангажимент в оперна продукция през предстоящия сезон.

Второто място беше присъдено на Антон Кузенок – германско-руски лиричен висок тенор, който живее и работи в Хаген, Германия. Той получи премия от 3000 евро, както и специалната награда на Държавната опера в Русе – договор за участие в оперна продукция през сезон 2026-2027 г., връчена от директора на културния институт Пламен Бейков. Към отличието се добави и покана за участие в оперна продукция от Националната опера в Букурещ, връчена от Даниел Магдал. Ден по-рано Кузенок спечели и наградата на публиката по време на концерта „Артистът и градът", в който се включиха всички участници в конкурса. Наградата на публиката е парична премия в размер на 4000 евро. Средствата са дарени от Сабине Шнайдер от Оснабрюк, Германия – почитателка на патрона на конкурса Камен Чанев, който си отиде едва на 56 години през 2020-а, в разгара на коронавирусната пандемия.

Третото място и парична премия в размер на 2000 евро журито отреди на Борис Мидлик – 32-годишен украински лирично-драматичен тенор с богат опит като оперен и концертен солист.

Сред специално отличените финалисти беше и 25-годишният поляк Амадеуш Майхровски, който бе най-младият тенор в конкурса. Той получи специалната награда на театър „Хаген“ – договор за участие в оперна продукция през предстоящия сезон, както и наградата на Съюза на българските музикални и танцови дейци „Камен Чанев – за честност в изкуството". Със специална награда от Държавната опера в Русе – договор за участие в оперна продукция през сезон 2026-2027 г., бе удостоен и китайският тенор Сюнфън Хуан.

Третият международен конкурс за млади оперни певци тенори „Гласът на Камен" се организира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и със съдействието и партньорството на Община Русе. Конкурсът е част от Националния културен календар за тази година. Според организаторите снощният гала концерт се е превърнал в същинско посвещение в ценностите, завещани от Камен Чанев – безкомпромисната любов към изкуството, която го утвърди като незабравимо име на световната оперна сцена, обобщава dunavmost.