Муза на велики мъже обича и страда в Операта

Тази вечер и утре в Софийската опера и балет ще бъде представена музикалната монодрама „Алма“ от българския композитор Любомир Денев, посветена на съдбата на Алма Малер – една забележителна жена, вдъхновявала мнозина големи творци и интелектуалци в началото на ХХ век. Либретото е на писателя и драматург Герган Ценов, режисьор на спектакъла е Вера Немирова, а художник – Юлиян Табаков. На диригентския пулт ще бъде също дама – Велислава Скрильова.

Партията на Алма Малер се изпълнява от германското мецосопрано Мария Хелгат, Ася Русева ще ѝ партнира като Ида. Участва ансамбъл от оркестъра на Държавна опера – Русе, в състав Альона Чернокоз (първа цигулка), Велизар Проданов (втора цигулка), Галина Косева (виола), Гергана Едрева (виолончело), Силвана Петкова (контрабас), Джанмарко Петручи (ударни) и Веселина Ботева (пиано).

Композиторът Любомир Денев създава по либретото на Герган Ценов музикално-сценично произведение, предназначено за изпълнение от певица – драматично сопрано, със съпровод на пиано. Текстът интерпретира драматичния живот на Алма Малер – интересна и противоречива личност, спътница на известни хора от артистичния свят в Европа между двете световни войни: композитора Густав Малер, художника Оскар Кокошка, архитекта Валтер Гропиус и писателя Франц Верфел. Алма – дъщеря на художник, личност с богата душевност, самата тя надарена с композиторски талант, е принудена да потиска своите артистични наклонности в името на любовта и да посвети личния си живот на мъжете до нея.

„Операта обича екстремни ситуации, екстремни житейски съдби. Алма Малер е преживяла две световни войни, нацизма, бягство в Америка в личен план, загуба на деца, загуба на творческа индивидуалност – когато се омъжва за Малер, той ѝ заявява, че не желае да е съпруг на колега, че в това семейство ще има само един творец и това ще бъде той. И Алма – много талантлива пианистка и композиторка, трябва да спре да се изявява. Така че тази съдба е много интересна и любопитна за претворяване на оперната сцена“, споделя авторът Любомир Денев.

Макар Густав Малер да забранява на съпругата си да композира и да се занимава с музика, Алма е написала над 150 песни, цитат на една от които Любомир Денев включва в спектакъла. „Светът щеше да има един много добър композитор в нейно лице”, коментира режисьорът Вера Немирова. Герган Ценов е успял да разкаже живота на Алма Малер в 90 минути, адаптирайки текстове от дневниците на тази изключително обаятелна личност от миналия век по начин, който грабва отначало докрай сърцата на зрителите.

Спектакълът е замислен като моно опера, в която героинята, вгледана в себе си, в реминисценция анализира преживяванията си, потапя се в дълбините на собственото си подсъзнание и разкрива с раздираща безпощадност мотивите на своите най-съкровени емоционални решения. Тя сякаш е струна, която трепти с драматичните събития в личния ѝ свят и с големите обществени катаклизми на своето време.

Монодрамата „Алма“ имаше световна премиера в Държавна опера – Русе, и се превърна в едно от знаковите събития на 64-тото издание на музикалния фестивал „Мартенски музикални дни”. В рамките на 56-ото издание на фестивала „Софийски музикални седмици” през миналия юни тя бе представена еднократно за пръв път в столицата на сцената на Театрална работилница „Сфумато“, а сега в две вълнуващи вечери публиката ще има възможност да я аплодира в Камерната зала на Софийската опера.