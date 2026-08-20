11 тенори от 6 страни се надпяват в памет на Камен Чанев

11 оперни певци от шест държави ще се състезават в третия международен конкурс за млади тенори "Гласът на Камен", който започна днес в Русе. Това съобщиха от Русенската опера, която е организатор на събитието заедно със създателката на фондация "Камен Чанев", сопраното Таня Иванова.

Идеята за създаване на конкурса, който се провежда през година, е била на самия Камен Чанев. Оперният певец почина през 2020 г. в разгара на пандемията от ковид, едва 56-годишен. "В последните дни от живота си той завещава на своята спътница в живота Таня Иванова да създаде фондация и да организира конкурс за тенори. Пожелава конкурсът да се организира в различни градове и оперни театри в страната. За първи път се състоя в Стара Загора, а след това в Пловдив. Отправих предложение и сега третото му издание ще е в Русе", обясни пред БТА Пламен Бейков, директор на Русенската опера.

Той каза още, че конкурсът се организира по това време на годината, защото Чанев е роден на 27 август. На този ден се връчват наградите и се провежда заключителният галаконцерт.

По условие в надпреварата участват тенори на възраст от 22 до 40 години. Тазгодишните претенденти са от Германия, Китай, Полша, Румъния, Украйна и Франция. Бейков каза пред БТА, че е имало и български участник в конкурса, но той се е отказал в последния момент заради здравословни проблеми.

"Конкурсната програма ще протече в няколко тура пред международно жури, като всички произведения ще се изпълняват на оригиналния им език и със съпровод на пиано", обясни директорът на операта.

Ще има и специален тур за наградата на публиката. Той ще се състои на 25 август пред сградата на Русенската опера. Със свободен достъп е и зрителите ще могат да изберат своя фаворит. Има и спонсор от Германия – почитателка на Камен Чанев, която е дарила сума за наградата на публиката. В този тур младите тенори ще се състезават за гласовете на зрителите чрез свободно избрана творба – ария от опера, оперета или мюзикъл, народна, популярна песен или произведение, което най-силно изразява тяхната национална идентичност и личен артистичен почерк. Могат да участват всички кандидати, независимо от класирането им за финалния етап, подчерта Бейков.

Председател на журито е аржентинският тенор, диригент и композитор Хосе Кура. В състава му са Таня Иванова – сопран с международна кариера и учредител на фондация "Камен Чанев", Пламен Карталов – академик, професор и дългогодишен директор на Националната опера и балет в София, Сьорен Шумахер – германски оперен режисьор и артистичен мениджър, Даниел Магдал – тенор и дългогодишен директор на Националната опера в Букурещ, Румъния, Калуди Калудов – тенор и вокален педагог, Оливер Арсовски – директор на Националната опера и балет на Република Северна Македония, както и Пламен Бейков – оперен певец и директор на Държавната опера в Русе.

Първите два тура на конкурса ще се състоят на сцената на Русенската опера – на 21, 22 и 24 август, и ще бъдат закрити за публика. В тях кандидатите ще представят арии от световния оперен репертоар, включително произведения от репертоара на Камен Чанев. За участниците на 23 август е предвидена съпътстваща културна и развлекателна програма, а вечерта в Доходното здание публиката ще има възможност да гледа спектакъла "Тоска" от Джакомо Пучини с диригент Вилиана Вълчева и режисьор Орлин Анастасов. В постановката Хосе Кура и Таня Иванова ще се превъплътят в образите на Марио Каварадоси и Флория Тоска.

Галаконцертът на лауреатите от конкурса ще се състои на 27 август в Доходното здание с участието на оркестъра на Русенската опера под диригентството на Хосе Кура. Тогава ще се състои и награждаването на победителите. За класиралите се на първите три места са предвидени парични премии.