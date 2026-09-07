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Убитият Роб Райнър бе удостоен с награда „Еми“ посмъртно

Бед Бъни и Сабрина Карпентър спечелиха първите си „Еми“-та на предварителна церемония в Лос Анджелис

Днес, 14:01
Бед Бъни по време на окиченото със 7 награди "Еми" шоу в полувремето на Супербоул.
ЕРА/БГНЕС
Бед Бъни по време на окиченото със 7 награди "Еми" шоу в полувремето на Супербоул.

Режисьорът Роб Райнер бе удостоен посмъртно с награда „Еми“ за актьорско майсторство почти девет месеца след убийството му, съобщи Асошиейтед прес. Американският режисьор, актьор и продуцент и съпругата му, фотографката Мишел Сингър, бяха намерени мъртви с прободни рани от нож в дома им в Лос Анджелис през декември миналата година, а за жестокото престъпление бе задържан 32-годишният син на двойката Ник, който страда от тежка наркотична зависимост. Райнър е известен с работата си по хитови филми от 80-те и 90-те години: "Когато Хари срещна Сали", "Мизъри", "Доблестни мъже", "Бъди до мен", "Принцесата булка", "Това е Спайнъл Тап". Като актьор участва в "Безсъници в Сиатъл", "Куршуми над Бродуей", "Клуб "Първа съпруга", "Вълкът от Уолстрийт" и др. Сред по-скорошните филми, режисирани от него, е "Ритни камбаната с финес" (2007) с участието на Джак Никълсън и Морган Фрийман.

Снощната церемония за тв награрдите „Еми“ се проведе осем дни преди основното връчване на призовете и телевизионното излъчване. По време на нея сериалът Widow’s Bay грабна осем награди „Еми“ за дебютния си сезон, а „Спешни случаи в Питсбърг“ (The Pitt) отбеляза силно представяне във втората си година с четири награди от 25 номинации, информират агенциите. „Любов в повече в Сейнт Луис“ (DTF St. Louis) триумфира с шест награди в категориите за минисериали, а актьорите Дейвид Харбър и Линда Карделини за първи път станаха носители на „Еми“.

Widow’s Bay – хорър-комедията на Apple TV с Матю Рис в ролята на кмета на малко градче в Нова Англия, който се бори с вековно проклятие, спечели отличия в категориите за операторска работа, звук, музика и сценография. Бети Гилпин получи наградата за най-добра гостуваща актриса в комедия за ролята си в продукцията.

Медицинският сериал на HBO Max „Спешни случаи в Питсбърг“, който проследява един ден от живота на героите – най-номинираният сериал за годината с 25 номинации и настоящ носител на наградата за най-добър драматичен сериал за първия си сезон, инкасира 4 награди, включително за протезен грим и за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал за 73-годишния Ърнест Хардън-младши, номиниран за първи път. 

Латино рапърът Бед Бъни спечели първата си награда „Еми“ за шоуто си по време на полувремето на Супербоул. Шоуто на пуерториканеца The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny имаше общо седем номинации и взе награди за музикална режисура, хореография, звуково миксиране, светлинен дизайн, техническа режисура/операторска работа и режисура. Джей-Зи, който е изпълнителен продуцент на шоуто, пък спечели третата си награда „Еми“.

Бед Бъни, заедно с продуцентите и режисьорите на събитието, направиха най-сложното шоу на полувремето в историята на Супербоул в изданието му от 8 февруари. Сред зваздните гости бяха Лейди Гага и Рики Мартин, а на сцената се състоя и истинска сватба, припомня „Върайъти“. Певицата Сабрина Карпентър спечели първото си "Еми" за "Мъпет Шоу". Телевизионният спектакъл, който също излезе през февруари, спечели четири от шестте си номинации, включително наградата за най-добър предварително записан вариететен спектакъл. Нито един от двамата артисти обаче не присъстваше на церемонията.

Телевизионната академия връчва за 78-и път над 100 награди „Еми“, като повечето от тях бяха раздадени този уикенд на две предварителни церемонии в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис осем дни преди основното награждаване. Церемонията в праймтайма ще бъде на 14 септември, също в театъра „Пийкок“, и ще бъде водена от актрисата Маришка Харгитай („Закон и ред: Специални разследвания“), като ще бъде излъчвана на живо по Ен Би Си.

 

 

 

Бед Бъни на Супербоул
ЕРА/БГНЕС Бед Бъни на Супербоул
Бед Бъни и Лейди Гага на Супербоул
ЕРА/БГНЕС Бед Бъни и Лейди Гага на Супербоул
Бед Бъни на Супербоул
ЕРА/БГНЕС Бед Бъни на Супербоул
Бед Бъни на Супербоул
ЕРА/БГНЕС Бед Бъни на Супербоул
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Ключови думи:

награди Еми, Роб Райнър, Бед Бъни, Сабрина Карпентър, Спешни случаи в Питсбърг

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