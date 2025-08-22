Никълъс Кейдж преговаря за главната роля в сериала „Истински детектив“

Американският актьор Никълъс Кейдж може да изиграе главната роля в петия сезон на популярния криминален сериал на НВО „Истински детектив“, съобщава порталът Deadline. Действието на новата история ще се развива в Ню Йорк и в Ямайка, а главен герой ще бъде нюйоркският детектив Хенри Лоугън, за чиято роля в момента се водят преговори с Кейдж.

Според източници на изданието снимките са планирани за 2026 г., а премиерата по канала HBO се очаква през 2027-а. Иса Лопес, който преди това е работил по четвъртия сезон на проекта, ще бъде изпълнителен продуцент.

За Никълъс Кейдж, който доскоро беше фокусиран изцяло върху игрални филми в актьорската си кариера, участието в „Истински детектив“ ще бъде втората голяма роля в телевизионен сериал след Spider-Noir на Prime Video, който все още предстои да се появи на малкия екран. В криминалната антология участват още Матю Макконъхи, Уди Харелсън, Махершала Али и Джоди Фостър.

Носителят на награди „Оскар“ и „Златен глобус“ за превъплъщението си във филма „Да напуснеш Лас Вегас“ обсъжда тази роля от определено време, но още не е ясно дали сделката ще бъде финализирана, коментира изданието. Носителката на „Оскар“ Джоди Фостър също е преговаряла дълго, за да участва в четвъртия сезон на „Истински детектив“ - Night Country. Франческа Орси, която отговаря за сериалите и филмите на НВО, уверява, че новият сезон ще е също толкова въздействащ, колкото Night Country, макар и в съвсем друга среда.

Матю Макконъхи и Уди Харелсън бяха в главните роли на първия сезон, а Колин Фарел и Махершала Али бяха водещи съответно във втори и трети сезон. В четвъртия сезон на „Истински детектив“, чиито сценарист е Иса Лопес, Фостър и Кали Рейс са детективи, търсещи истината, лежаща заровена под вечните ледове на Аляска. Те трябва да разкрият изчезването на осем мъже, работили в арктическата изследователска станция в Енис. За изпълнението си Джоди Фостър получи награда „Еми“.

През декември Иса Лопес сподели пред „Ню Йорк поуст“, че в предстоящия сезон ще има важни връзки между героите и всичко онова, което се е случило в Аляска, но историята и персонажите ще бъдат различни.

Поредицата „Истински детектив“ е отличена с няколко награди „Еми“ и е голям хит сред почитателите на жанра.