Млади и стари поставят рекорди в номинациите "Еми"

15-годишният Оуен Купър и 83-годишният Харисън Форд привлякоха вниманието на феновете към номинациите за наградите "Еми", обявени снощи. Купър стана най-младият номиниран в историята на наградите за категорията поддържащ актьор в минисериал/антология или тв филм. А Форд, известен на поколения любители на седмото изкуство като Хан Соло и Индиана Джоунс, получи своята първа номинация за отличието.

Оуен Купър спечели сърцата на публиката с ролята си в "Юношество", чийто създател е Стивън Греъм. Ако британецът спечели "Еми", той ще бъде и най-младият мъж, носител на наградата за актьорско майсторство досега. "Юношество" се превърна във втория най-гледан сериал на Netflix за всички времена, веднага след "Уензди" - с над 540 милиона часа гледане. Това е и най-гледаният сериал във Великобритания, публикуван някога на платформата, следвайки стъпките на "Еленче" на Ричард Гад.

Колкото до Харисън Форд, той получи "подарък" малко след рождения си ден. Кариерата на легендарния актьор обхваща над пет десетилетия, но до този момент той не беше получавал признание от страна на телевизионната академия. Холивудската звезда ще се състезава в категория поддържащата роля в комедията Shrinking.

Така Форд става вторият най-възрастен номиниран в историята за поддържаща мъжка роля в категорията комедия след Алън Аркин, който беше на 86 години, когато получи номинация за изпълнението си в сериала "Методът Комински" през 2020 г. Връстникът на Форд Мартин Скорсезе също е почетен от "Еми". Режисьорът спечели първата си номинация за гост-актьор в комедията "Студиото".

Скорсезе вече е трикратен носител на отличието за работата си по документални сериали като The Soul of a Man, American Masters и No Direction Home: Bob Dylan. Той печели първата си награда "Еми" през 2011 г. за режисура на епизод от "Престъпна империя". През 2012 г. печели две отличия за документалния специален сериал George Harrison: Living in a Material World.

77-годишната Кати Бейтс пък е рекордьорка като най-възрастната водеща драматична актриса, печелила номинация.

Що се отнася до другите категории, с най-много номинации тази година се открои фентъзи антиутопията "Разделение" (Severance) - 27. Тя е безапелационен лидер сред драматичните продукции, а при комедиите "Студиото" поведе в своята категория с 23 номинации.

Наградите "Еми" се присъждат ежегодно от около 20 000 членове на американската Академия за телевизионни изкуства и науки и отдават признание на постиженията в телевизионната индустрия – от сериали и развлекателни програми до новинарско и документално съдържание. Церемонията по връчването на 77-ите "Еми" ще се проведе на 14 септември в театър "Пийкок" в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по CBS.

Ето и всички номинирани в по-важните категории:

Драматичен сериал

"Андор" (Andor), "Рай" (Paradise), "Разделение", "Бавни коне" (Slow Horses), "Дипломатът" (The Diplomat), "Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt), "Последните оцелели" (The Last of Us), "Белият лотос" (The White Lotus)

Комедиен сериал

"Хитринки" (Hacks), "Мечката" (The Bear), "Студиото" (The Studio), "Убийства в сградата" (Only Murders in the Building), "Начално училище "Абът" (Abbott Elementary), Nobody Wants This, Shrinking и "Какво правим в сенките" (What We Do in the Shadows)

Лимитиран сериал

"Юношество" (Adolescence), "Черното огледало" (Black Mirror), Dying For Sex, "Чудовища: Историята на Лайл и Ерик Менендес" (Monster: The Lyle And Erik Menendez Story) и "Пингвина" (The Penguin).

Най-добър актьор в драматичен сериал

Стърлинг Браун ("Рай"), Гари Олдман ("Бавни коне"), Педро Паскал ("Последните оцелели"), Адам Скот ("Разделение") и Ноа Уайли ("Спешни случаи в Питсбърг")

Най-добра актриса в драматичен сериал

Кати Бейтс ("Матлок"), Шарън Хорган ("Лоши сестри"), Брит Лоуър ("Разделение"), Бела Рамзи ("Последните оцелели") и Кери Ръсел ("Дипломатът")

Най-добър актьор в комедиен сериал

Сет Роугън ("Студиото"), Мартин Шорт ("Убийства в сградата"), Джеръми Алън Уайт ("Мечката"), Адам Броуди (Nobody Wants This) и Джейсън Сигъл (Shrinking)

Най-добра актриса в комедиен сериал

Узо Адуба (The Residence), Кристен Бел (Nobody Wants This), Куинта Брансън ("Начално училище "Абът"), Джийн Смарт ("Хитринки"), Айо Едибири ("Мечката").