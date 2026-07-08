"Спешни случаи в Питсбърг" води с 25 номинации за "Еми"

Сериалът "Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt) получи най-много номинации - цели 25, за 78-ите награди "Еми", телевизионният еквивалент на "Оскар". "Хитринки" (Hacks) е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщи Асошиейтед прес.

Медицинската драма "Спешни случаи в Питсбърг" затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса. Тази година Уайли и Катрин Ланаса отново са сред номинираните, а към тях се присъединяват Тейлър Дърдън, Фиона Дуриф и Сепидех Моафи. Продукцията получи четири от седемте номинации в категорията за най-добра поддържаща женска роля в драматичен сериал. Сред номинираните за поддържаща мъжка роля са Патрик Бол, Шон Хатоси и Геран Хауъл.

Комедийният сериал "Хитринки", който приключва с петия си сезон, също получи широко признание от телевизионната академия. Главната актриса Джийн Смарт е номинирана за пети път за "Еми" за най-добра актриса в комедиен сериал, след като спечели наградата през предходните четири сезона. Сред останалите номинирани от екипа на сериала са Хана Айнбиндър - носителка на наградата за най-добра поддържаща роля в комедия през 2025 г., както и създателят на сериала и актьор Пол У. Даунс.

Научнофантастичната драма "Плурибус", създадена от Винс Гилиган - автор на "В обувките на Сатаната" и "Обадете се на Сол", получи 18 номинации, а хорър комедията Widow's Bay - 19.

В категориите за минисериали и антологии лидер е продукцията на Нетфликс Beef ("Вражда") с 16 номинации. Сериалът постигна голям успех с първия си сезон през 2023 г., а новият му състав - Кери Мълиган, Оскар Айзък и Чарлз Мелтън - също получи признание от телевизионната академия, пише още АП.

Церемонията по връчването на 78-ите "Еми" ще се състои на 14 септември в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по Ен Би Си. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала "Закон и ред: Специални разследвания".