Бъдещата Лили Иванова празнува рожден ден с албум

Младата актриса Виолина Доцева, на която предстои да се превъплъти в Лили Иванова в очаквания биографичен филм за естрадната прима, ще представи дебютния си албум "Сила" навръх рождения си ден. Музикално-театралният спектакъл ще се изиграе тази вечер от 21 часа на Голямата сцена в Театрална работилница "Сфумато". Входът е свободен, а събитието е част от програмата на "Малък сезон 2026", чиято тема тази година е "В търсене на изгубените ценности".

Именно на 6 юли Виолина Доцева празнува своя рожден ден и ще отбележи личния празник с премиера на най-личния си творчески проект. "Сила" съчетава концертно изпълнение, авторска поезия и физически театър. По музика и текстове на самата Виолина Доцева и с режисура на Ана Батева, спектакълът проследява вътрешния път на човека през темите за страха, смисъла, гордостта, надеждата и необходимостта да продължим напред дори в най-трудните моменти.

"За мен е важно албумът първо да пристигне като писмо – автентично и сетивно. Искам хората да го отнесат у дома си като нещо живо, което носи послание", споделя Виолина. След спектакъла посетителите ще могат да закупят физическо копие на албума с автограф. До месец септември това ще бъде единственият начин публиката да чуе "Сила", тъй като музиката няма да бъде достъпна в дигиталните платформи.

"В този албум изследвам пътя на човека, който не спира да върви – въпреки тежестта, въпреки страха и всичко, което се опитва да ни сломи. Това е албум за надеждата, за насърчението и за вярата, че не трябва да се отказваме", споделя още актрисата.

"Сила" включва седем авторски песни и пет поетични текста, създадени като цялостно сценично и музикално пътешествие. Всички текстове и музика са дело на Виолина Доцева, а албумът е реализиран съвместно с Денис Попстоев. В спектакъла участват още Силвия Донева и Марио Василев, музикантите Василена Георгиева (китари) и Яна Обретенова (ударни), а озвучаването е поверено на Х3М Productions.

На 24 май т.г., след концерта на Лили Иванова в парижката зала "Олимпия" бе обявено, че Виолина Доцева ще се превъплъти в нея в биографичния филм, който продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов подготвят.

Доцева бе избрана след 4-месечен кастинг, по време на който се появиха и спекулации, че Мария Бакалова може да влезе в ролята, но бързо бяха опровергани от номинираната за "Оскар" актриса. Снимките на "Лили – любовта е живот" започват през април догодина, съобщи Иван Христов.

"Търсихме не просто визуална прилика. Търсихме човек, който носи вътрешна дисциплина, чувствителност, музикалност и способност да изпълва тишината пред камерата. Виолина притежава точно това", сподели за избора на титулярна актриса режисьорката Яна Титова.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2019 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Атанас Атанасов. Част е от трупата на Драматичния театър в Габрово. Освен роли на сцената, има записана и една авторска песен "Спаси ме" – на R.A.N.D.O.M и Виолина.

Чрез предишния си филм "Гунди" Иван и Андрей проправиха професионалния път на друга талантлива млада актриса - 23-годишната Александра Свиленова, която тогава бе третокурсничка в НАТФИЗ от класа на проф. Ивайло Христов, а днес е активна част от състава на Народния театър.