Английският вече не е предпочитаният език на поп музиката

След като десетилетия наред английският беше незаменимата lingua franca в класациите за поп музика, това е на път да се промени. Езикът губи доминиращата си позиция според нови данни на гиганта в стрийминга на музика Spotify, пише Би Би Си. Компанията посочва, че песни на 16 различни езика, включително испански, корейски, португалски, турски, индонезийски и арабски, са фигурирали в миналогодишната глобална класация Топ 50. Това е повече от двойно увеличение в сравнение с 2020 г.

Пуерториканският регетон изпълнител Бед Бъни, който пее изключително на испански език, е бил най-слушаният артист в света. Носителката на награда "Брит" – испанската певица Росалия, пее на 14 диалекта в най-новия си албум Lux.

От Spotify отбелязват още, че бразилският фънк е най-бързо развиващият се жанр в света с 36 процента ръст на аудиторията. Следват кей-попът с 31 % и стилът latino trap с 29 на сто.

Английският език все още доминира в класациите, като 14 от 20-те най-продавани албума през миналата година са изцяло на този език, според Международната федерация за фонографска индустрия (IFPI). Това обаче далеч не включва само записи от англоезичните държави. Южнокорейски групи като "Стрей кидс", "Енхайпен" и "Севънтийн" също са в списъка, както и японската рок група "Мисис Грийн Епъл", тъй като феновете все повече търсят музика извън типичните парадигми на рока и попа. Миналата седмица класацията на Spotify за най-слушани песни включваше парчета на изпълнители като Бед Бъни и Рау Алехандро (Пуерто Рико), Надиф Басаламах (Индонезия), Тайла (Южна Африка), Темс (Нигерия), Райън Кастро (Колумбия), Ел Богето, Песо Плума, Нетон Вега и "Фуерса Рехида" (Мексико), "Блекпинк", Чонгук и Джин (Южна Корея).

Според анализ на слушателското поведение от 2021 г., публикуван в сп. Nature, тази тенденция се ускорява от 2017 г. Това е същата година, в която стриймингът за пръв път е изпреварил физическите носители - CD-та и плочи, като най-голям източник на приходи за музикалната индустрия.

Единствено Великобритания държи да слуша музиката си на английски. От най-продаваните песни в страната през миналата година само две включват текстове на други езици. И в двете – APT на Розе и Бруно Марс и Golden на измислената група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" обаче звучат само избрани фрази на корейски, а основните стихове са на английски.

Данните на Spotify бяха изнесени при обявяването на годишния доклад Loud And Clear, който разглежда глобалната икономика на стрийминг услугите. Стрийминг гигантът посочва, че миналата година е изплатил 11 милиарда долара авторски възнаграждения на музикалната индустрия, което е увеличение спрямо 10-те милиарда долара през 2024 г. В световен мащаб 80-те най-популярни изпълнители печелят по над 10 милиона долара годишно само от Spotify.

Въпреки дългогодишните критики, че плащанията от платформата облагодетелстват само най-популярния 1% от изпълнителите, шведската компания посочва, че през предходната година "приблизително половината от авторските възнаграждения са генерирани от независими изпълнители и лейбъли". Повече от 13 800 артисти са спечелили 100 000 долара от Спотифай през 2025 г., допълват от там.