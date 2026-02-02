За пръв път водещото "Грами" е за албум на испански

Пуерториканската звезда на регетона Бед Бъни постигна нещо, което не се е случвало в 67-годишната история на наградите "Грами" досега. За пръв път запис на испански език спечели водещото "грамофонче" за албум на годината. Той бе отличен за албума си Debi Tirar Mas Fotos, получил възторжени отзиви от критиката.

"Пуерто Рико, повярвайте ми, когато казвам, че сме много по-големи от 100 на 35", каза той в речта си на испански, позовавайки се на местен израз за малкия размер на острова. "И няма нищо, което не можем да постигнем. Благодаря на Бога, благодаря на Академията, благодаря на всички хора, които са вярвали в мен през цялата ми кариера. На всички, които работиха по този албум, благодаря, благодаря и на теб, мамо, че ме роди в Пуерто Рико, обичам те", допълни Бед Бъни, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио. Наградата за албум на годината му беше връчена от британския певец Хари Стайлс, която я спечели през 2023 г. за Harry's House.

Били Айлиш спечели приза за песен на годината, която се присъжда за авторство. Американската певица беше отличена за Wildflower. Айлиш използва момента, за да се присъедини към "хора" от звезди на музиката, отправили критики към имиграционните власти.

Имиграцията беше централна тема на вечерта. Когато излезе на сцената за първи път, след като спечели наградата за албум в категорията за музика урбана, Бед Бъни използва речта си, за да отправи послание, насочено срещу американската Агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE).

Преди това Оливия Дийн беше обявена за най-добър нов изпълнител. "Никога не съм си представяла, че ще бъда тук", каза тя със сълзите в очите, докато получаваше първата си награда "Грами". "Аз съм тук като внучка на имигрант. Аз съм плод на смелостта и мисля, че тези хора заслужават да бъдат почетени".

Приемайки наградата за най-добро изпълнение на кънтри дует/група, Шабузи сподели със сълзи в очите: "Искам да благодаря на майка ми, която току-що се пенсионира от работата си, която е упражнявала 30 години като регистрирана медицинска сестра в психиатрично отделение, като имигрантка в тази страна. Благодаря ти, мамо". "Всъщност имигрантите са построили тази страна, буквално. Затова, това признание е за тях. Благодаря ви, че донесохте вашата култура, вашата музика и вашите истории", каза още Шабузи.

"Не разпознавам страната си в този момент", отбеляза на свой ред певицата Глория Естефан. Всички тези изявления бяха излъчени на живо по телевизия Си Би Ес.

Четвъртата водеща награда - за запис на годината, отиде при Кендрик Ламар и Сиза за хитовото им парче Luther. Връчвайки им статуетката, ветеранката Шер погрешно каза, че тя е за Лутър Вандрос, вместо за двамата призьори. Всъщност заглавието на песента отдава почит към покойната легенда на ритъм енд блуса, отбелязва Асошиейтед прес.

Кендрик Ламар спечели и наградата за рап албум за GNX. С тази победа Кендрик Ламар подобри рекорда на Джей-Зи и стана рапърът с най-много награди "Грами" в кариерата си. Джей Зи има 25, а Ламар - 27.

Отличието за поп вокален албум отиде при Лейди Гага за Mayhem, а за поп соло изпълнение - при Лола Янг за Messy. Фарел Уилямс получи награда за глобално влияние на името на Доктор Дре. "На всички в тази зала, които вярват в силата на черната музика, много ви благодаря", каза той.

На церемонията, състояла се в "Крипто Арена" в Лос Анджелис, Далай Лама спечели първата си награда "Грами" за аудиокнига. Хитът Golden от анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" получи отличието за песен, написана за визуални медии, донасяйки първата награда "Грами" за кей-поп изпълнител.

Призът за музикален филм отиде при Music for John Williams, благодарение на което режисьорът Стивън Спилбърг официално спечели първата си награда "Грами". Така той се присъедини към елитния клуб на носителите на ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони". Сред звездите, постигнали този статут, са също Одри Хепбърн, Упи Голдбърг, Елтън Джон, Андрю Лойд Уебър, Джон Леджънд, Дженифър Хъдсън. Списъкът ЕГОТ включва 22 имена, ако се броят само състезателните награди, а не и почетните.