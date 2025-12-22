Медия без
Шер и Сантана ще получат почетни "Грами"

Уитни Хюстън и Фела Кути ще бъдат удостоени посмъртно

Днес, 14:12
Шер ще получи почетна награда "Грами" в годината, когато навършва 80.
Warner/Орфей мюзик
Шер, Уитни Хюстън, Карлос Сантана, Пол Саймън ще бъдат удостоени с почетни награди "Грами" за цялостен принос за развитието на музиката, съобщава Националната звукозаписна академия на САЩ, цитирана от Variety. Почетни отличия ще получат също певицата Шака Кан и нигерийският мултиинструменталист Фела Кути. 

Хюстън и Кути ще бъдат наградени посмъртно. И с двамата се сбогувахме отдавна: певицата почина през 2012 г., а африканският музикант през вече далечната 1997-а.

"За нас е истинска чест да отличим тазгодишните лауреати на наградата за специални заслуги – изключителни изпълнители, чието влияние обхваща поколения, жанрове и основата на съвременната музика", каза в изявление Харви Мейсън-младши, главен изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия, която връчва статуетките с форма на позлатено грамофонче. "Всеки от тях е оказал дълбоко и трайно влияние и с нетърпение очакваме да отпразнуваме забележителните им постижения в навечерието на церемонията за наградите "Грами".

Почетните отличия ще бъдат връчени в Лос Анджелис на 31 януари, ден преди основната церемония за наградите "Грами". Тя ще се състои за 68-и път на 1 февруари в "Крипто Арена". С най-много номинации тази година е рапърът Кендрик Ламар - 9, следван от Лейди Гага, Джак Антоноф и Cirkut, които имат по 7. С по шест са Сабрина Карпентър, Бед Бъни, Леон Томас.

Ламар е с номинации за албум, песен и запис на годината, като това е третият път, в който той е номиниран за три от четирите водещи отличия "Грами". "Голямата четворка" на най-престижните музикални отличия включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител. Останалите номинации на Кендрик Ламар са за за поп дует/група, мелодичен рап, рап песен и рап албум, както и две в категорията за най-добро рап изпълнение. Рапърът, който издаде хитовия си албум GNX през ноември миналата година, има 66 номинации и 22 награди "Грами" в кариерата си. 

Лейди Гага е номинирана за песен, запис и албум на годината, като това е първият път, когато поп звездата и актриса получава номинации и в трите категории едновременно. Тя може да спечели също в категориите за поп солово изпълнение, поп вокален албум, денс поп запис и традиционен поп вокален албум. Авторът на песни и продуценти Джак Антоноф е номиниран два пъти в категориите за запис, албум и песен на годината за работата си с Кендрик Ламар и Сабрина Карпентър. 

Антоноф и Cirkut ще се изправят един срещу друг в категорията за продуцент на годината, некласическа музика. Ако Антоноф спечели, той ще изравни рекорда на Бейбифейс за най-много победи в кариерата си в тази категория - 4 на брой. Що се отнася до канадския продуцент и композитор Cirkut, той е номиниран два пъти за запис и песен на годината - за Abracadabra на Лейди Гага и Apt на Розе и Бруно Марс, както и за албум на годината и най-добър денс поп запис..

Само записи, пуснати в търговската мрежа в САЩ между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г., подлежаха на номинации. 

 

