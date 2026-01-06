Медия без
Обложка, вдъхновена от Хичкок, води новата категория за "Грами" (ГАЛЕРИЯ)

За пръв път на наградите се състезават най-добрите корици на албуми

Днес, 11:47
Когато са избирали изображението за обложка на втория си албум Moisturizer, от групата Wet Leg посягат към необичайни реквизити като например кадифени червеи, ушити от китаристката Хестър Чембърс и ръкавици, подобни на гущери, пише Асошиейтед прес. Финалното изображение носи на британската инди рок група номинация за награда "Грами" за най-добра обложка на албум - категория, която се завръща за първи път след повече от 50 години.

Вокалистката на Wet Leg Риан Тийсдейл каза, че е искала изображението да се усеща "едновременно супер момичешко и женствено", но в същото време "просто напълно отблъскващо".

Другите номинирани албуми са Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни, Chromakopia на Тайлър дъ Криейтър, Glory на Perfume Genius и The Crux на Djo. За разлика от предишни години, наградата сега е отделна от приза за най-добър запис. Главният изпълнителен директор на Recording Academy Харви Мейсън-младши посочи, че разделянето признава влиянието на албумната обложка в дигиталната ера и е в съответствие с целта да се отдаде признание на сътрудниците на музикалните изпълнители.

Фотографът Нийл Круг, номиниран за обложката на The Crux, каза: "Когато корицата е удачна, тя е част от езика и структурата на това, което прави един албум страхотен.

За Chromakopia избраният маскиран портрет на Тайлър е бил последният кадър от сесията. Операторът Луис "Панч" Перес каза, че заснемането му разчита на споделен "неизказан език", добавяйки: "Тайлър знае точно как да движи тялото си... Просто трябваше да съм готов."

The Crux от Djo е вдъхновена от филма на Хичкок "Задният прозорец" (1954). Минималистичната корица на Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни, с бели пластмасови столове и бананово дърво, предизвиква носталгия у испаноезичната диаспора. Както записът на Бед Бъни, така и Chromakopia на Тайлър дъ Криейтър са номинирани и във водещата категория Албум на годината.

Гласуващите оценяват креативността и дизайна, като трофеите отиват при арт директорите. Някои от номинираните бяха преразгледани преди гласуването. Кричелоу каза за новата категория, цитиран от АП: "Харесва ми идеята да правя неща, които са странни, подривни и непочтителни, и да имам аудитория, която е по-голяма, отколкото се предполага."

Категорията бе въведена миналата година, след като Сабрина Карпентър публикува сексуално натоварената обложка на своя албум Man's Best Friend и отприщи бурни дискусии.

Заветните грамофончета – символът на наградите "Грами", ще бъдат връчени за 68-и път на 1 февруари в "Крипто арена" в Лос Анджелис. С най-много номинации тази година е рапърът Кендрик Ламар - 9, следван от Лейди Гага, Джак Антоноф и Cirkut, които имат по 7. С по шест са Сабрина Карпентър, Бед Бъни, Леон Томас.

