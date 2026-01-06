Обложка, вдъхновена от Хичкок, води новата категория за "Грами" (ГАЛЕРИЯ)

Когато са избирали изображението за обложка на втория си албум Moisturizer, от групата Wet Leg посягат към необичайни реквизити като например кадифени червеи, ушити от китаристката Хестър Чембърс и ръкавици, подобни на гущери, пише Асошиейтед прес. Финалното изображение носи на британската инди рок група номинация за награда "Грами" за най-добра обложка на албум - категория, която се завръща за първи път след повече от 50 години.

Вокалистката на Wet Leg Риан Тийсдейл каза, че е искала изображението да се усеща "едновременно супер момичешко и женствено", но в същото време "просто напълно отблъскващо".

Другите номинирани албуми са Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни, Chromakopia на Тайлър дъ Криейтър, Glory на Perfume Genius и The Crux на Djo. За разлика от предишни години, наградата сега е отделна от приза за най-добър запис. Главният изпълнителен директор на Recording Academy Харви Мейсън-младши посочи, че разделянето признава влиянието на албумната обложка в дигиталната ера и е в съответствие с целта да се отдаде признание на сътрудниците на музикалните изпълнители.

Фотографът Нийл Круг, номиниран за обложката на The Crux, каза: "Когато корицата е удачна, тя е част от езика и структурата на това, което прави един албум страхотен.

За Chromakopia избраният маскиран портрет на Тайлър е бил последният кадър от сесията. Операторът Луис "Панч" Перес каза, че заснемането му разчита на споделен "неизказан език", добавяйки: "Тайлър знае точно как да движи тялото си... Просто трябваше да съм готов."

The Crux от Djo е вдъхновена от филма на Хичкок "Задният прозорец" (1954). Минималистичната корица на Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни, с бели пластмасови столове и бананово дърво, предизвиква носталгия у испаноезичната диаспора. Както записът на Бед Бъни, така и Chromakopia на Тайлър дъ Криейтър са номинирани и във водещата категория Албум на годината.

Гласуващите оценяват креативността и дизайна, като трофеите отиват при арт директорите. Някои от номинираните бяха преразгледани преди гласуването. Кричелоу каза за новата категория, цитиран от АП: "Харесва ми идеята да правя неща, които са странни, подривни и непочтителни, и да имам аудитория, която е по-голяма, отколкото се предполага."

Категорията бе въведена миналата година, след като Сабрина Карпентър публикува сексуално натоварената обложка на своя албум Man's Best Friend и отприщи бурни дискусии.

Заветните грамофончета – символът на наградите "Грами", ще бъдат връчени за 68-и път на 1 февруари в "Крипто арена" в Лос Анджелис. С най-много номинации тази година е рапърът Кендрик Ламар - 9, следван от Лейди Гага, Джак Антоноф и Cirkut, които имат по 7. С по шест са Сабрина Карпентър, Бед Бъни, Леон Томас.