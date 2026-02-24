Синът на Роб Райнър пледира невинен за убийството на родителите си

Синът на американския режисьор Роб Райнър и съпругата му, които бяха намерени мъртви в дома си в Калифорния през декември, пледира невинен по обвиненията в убийството на родителите си, предадоха световните осведомителни агенции. След две отлагания 32-годишният Ник Райнър, представляван от служебно назначен адвокат, се яви в съда в Лос Анджелис понеделник, за да чуе двете обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства.

Предишният защитник на Райнър младши, известният частен адвокат Алън Джаксън, трябваше да се оттегли от делото на предишното заседание, позовавайки се на причини извън неговия и на клиента му контрол, които етиката не му позволява да разкрие, припомня Асошиейтед прес.

Следващото съдебно заседание е насрочено за края на април.

Прокуратурата повдигна обвинение срещу Ник Райнър за двойно убийство в средата на декември. Както и "Сега" писа по-рано, ако бъде признат за виновен, той може да получи доживотен затвор без право на помилване или дори смъртно наказание, тъй като то не е официално отменено в щата Калифорния, който само наложи мораториум върху него през 2019 г.

Окръжният прокурор Нейтън Хочман каза пред съда, че неговата служба все още не е решила дали ще поиска смъртно наказание за Райнър. По думите на прокурора решението за подобно искане "преминава през много строг процес". "Ще разгледаме всички утежняващи и смекчаващи вината обстоятелства", каза Хочман.

Ник Райнър бе арестуван в Лос Анджелис около шест часа, след като на 14 декември полицията откри телата на родителите му в дома им в квартал Брентуд. Синът в последно време е живял в къща за гости в имота на родителите си, съобщи "Лос Анджелис таймс", позовавайки се на приятели на семейството. Ник Райнър многократно е говорил публично в миналото за борбата си с наркотичната зависимост и психичните проблеми.

Ник Райнър е работил с баща си по отчасти автобиографичния филм от 2016 г. Being Charlie, вдъхновен от опита му със зависимости. В интервю за американско списание той обяснява, че филмът не е за него самия; въпреки това части от историята са преживявания, които той е имал лично, включително многократното му включване в програми за рехабилитация през тийнейджърските години, както и собствения му опит със седмици живот на улицата, след като е отказал да се върне в рехабилитационния център.

Райнър е един от най-обичаните и продуктивни режисьори в Холивуд през 80-те и 90-те години. Творчеството му включва филми като "Доблестни мъже", "Когато Хари срещна Сали", "Бъди до мен", "Принцесата булка". При кончината си той бе на 78 г. Съпругата му Мишел, на 70, е работила като фотограф и филмов продуцент. Двойката, която беше женена от 1989 г., има три деца: Джейк, Ник и Роми. Режисьорът е осиновил и дъщерята на първата си съпруга Пени Маршал.