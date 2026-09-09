Свилен от „Остава“ за пръв път ще води майсторски клас на Sofia Guitar Fest

Свилен от "Остава" ще разкаже как е създадена и записана една от най-известните песни на групата - "Шоколад".

Sofia Guitar Fest отново събира в парка на НДК до кино „Кабана“ от 18 до 20 септември професионални музиканти, любители и всички, които обичат китарата и музиката на живо. Третото издание на фестивала включва концерти, майсторски класове, безплатни обучения за начинаещи и традиционното масово свирене на китари. Цялата програма е с вход свободен.

Концертната програма започва след заниманията на 18 септември със сет на „Остава“ – най-емблематичната група на българската алтернативна сцена, с повече от три десетилетия история и песни, превърнали се в любими на няколко поколения.

На 19 септември водещият ментор на феста проф. Цветан Недялков ще представи новия интерактивен майсторски клас „От един звук до музика“, посветен на импровизацията, взаимодействието и творческия избор. По-късно през деня ще се проведе и творческа среща с него. За първи път свой майсторски клас на Sofia Guitar Fest ще има и известният Свилен Ноев от „Остава“. Темата „Акустичната китара в рок група – от репетиционната до голямата сцена“ ще даде възможност на участниците да почерпят от практическия му опит от концертната сцена и студиото. Свилен ще покаже и как е записана и как се свири на концерт една от най-обичаните песни на групата – „Шоколад“.

В 17.00 ч. проф. Цветан Недялков и Свилен Ноев ще застанат рамо до рамо с десетки китаристи за масовото свирене на китари. Тази година всички заедно ще изпълнят „Шоколад“ на „Остава“, „Може би“ на „Сигнал“, Come As You Are на „Нирвана“ и Shape of You на Ед Шийрън.

На 19 септември сцената ще събере млади изпълнители – Presto (Благоевград), Антон Котас (отличен за дебют и слушателски вот в БНР Топ 20), и Борис Христов (познат на публиката от „Гласът на България“), който ще завърши вечерта със свой концерт.

Финалът на 20 септември е поверен на No More Many More – една от разпознаваемите групи на съвременната българска рок сцена, която съчетава силно китарно звучене с текстове на български и характерна концертна енергия.

Фестивалът отваря вратите си и за хората, които сега искат да направят първите си стъпки в музиката. XS Artists – Music School ще проведат безплатни обучения за начинаещи по пиано и китара.

Записването за майсторските класове и масовото свирене е до 15 септември на [email protected] или в Messenger на Sofia Guitar Fest.

Събитието е част от Културния календар на Столична община и се реализира като проект по „Лятна програма“.