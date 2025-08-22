Медия без
„Фалшиви герои“ и Ваня Шекерова възраждат песните на Тодор Колев

Акустичният концерт в памет на големия артист ще се състои на 26 август

Днес, 17:38
Плакатът за акустичния концерт, който ще припомни вълнуващите песни на Тодор Колев.
Акустична вечер в памет на големия български актьор Тодор Колев, който преди 12 години си отиде от този свят, ще се състои на 26 август в кино „Кабана“ на открито в парка пред НДК. Ще бъдат представени златните образци на българската естрада, изпети от обичания актьор приживе, съобщава БТА, позовавайки се на информация от организаторите. Събитието е от 19.00 часа, а входът е свободен.

Концертът ще бъде реализиран от популярната театрална, филмова и телевизионна актриса, режисьор и певица Иванка Шекерова, заедно с музикантите от „Фалшиви герои“ – група, наречена със заглавието на обичаната песен на Тодор Колев „Фалшив герой“, създадена през далечната 1996-а, за която той самият е написал стиховете. От артистичния екип на спектакъла ще изпълнят и още известни песни в акустичен вариант.

Събитието е част от проекта „Акустични следобеди – лятото на 70-те“ и отдава почит на някои от най-знаковите български естрадни хитове, белязали културната памет на няколко поколения. Предвидени са общо пет акустични концерта.

Тодор Колев е родена на 26 август 1939 г. в Шумен. Той е актьор, комик, певец, телевизионен водещ и политик. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1965). Работил е в театрите в Смолян, Шумен, Пловдив, в столичните „Сълза и смях“, „София“ и Театър 199. На сцената култова в кариерата му остава ролята на Топузов от пиесата на Иван Радоев „Човекоядката“, спирана по времето на застоя заради иносказателните критики към манипулативните ходове на тоталитарната власт. Участва в повече от 40 игрални филма, сред които „Цар и генерал“, „Случаят Пенлеве“, „Козият рог“, „Иван Кондарев“, „Преброяване на дивите зайци“, „Последният ерген“, „Топло“, „Царска пиеса“, „Двойникът“, „Господин за един ден“, „Опасен чар“ и др. Снимал се е в тв сериалите „Неочаквана ваканция“, „Нощем по покривите“, „Ганьо Балкански се завърна от Европа“, „Морска сол“, „Приключенията на един Арлекин“, а последната продукция, в която се включва, е поредицата „Сутрешен блок“, излъчвана през 2012 г. по Тв7.

Тодор Колев преподава актьорско майсторство във ВИТИЗ от 1975 г., като на финала на академичната си дейност е доцент и асистент на проф. Крикор Азарян. В началото на демократичните промени става народен представител, а по-късно съветник в посолството на България в Канада. През 1999 г. издава автобиографичната книга „Варненското софиянче от Шумен“ с подзаглавие „Житие и страдание грешного Тодора“. Автор и водещ е на тв предаванията „Как ще ги стигнем... с Тодор Колев“ (1994-1998) и „Вход свободен“ (1998-1999).

В музикалния си репертоар артистът има повече от 50 записани песни, издадени в осем албума, най-популярни сред които са именно „Фалшив герой“, „Жалба за младост“, „Самотният човек“ по стихове на поета Борис Христов, „Жигули“, „Сто кила ракия давам“ (известна и като „Песен за Татяна Лолова“), „Как ще ги стигнем американците“, „Жена на всички времена“, „Черно море“, „Клоун“…

Иванка Шекерова е родена в Пловдив. Завършва „Актьорство за драматичен театър“ през 2008 г. и магистратура – режисура за театър и шоу програми през 2009 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2009 г. е част от трупата на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково.

Първата й роля е в „Спящата красавица“ с режисьор Леонард Капон, следват „Златната мина“, „Държавните липи“ и „Женско царство“ от Ст. Л. Костов – постановки на Мариус Куркински, „Севилският бръснар“ и „Секскомедия в лятна нощ“ под режисурата на Юрий Дачев, „Дубльори“, „Ако Роналдо беше Чехов“ и „Можеш ли да повярваш“ с режисьор Елин Рахнев, „Дванайсета нощ с режисьор Анастасия Събева, „Вечеря за глупаци“ с режисьор Евгени Будинов, „Любов в сеното“ с режисьор Теди Москов, „Ром“ с режисьор Боил Банов и т.н. Има и два моноспектакъла зад гърба си – „Никой не е пълно 6“ по идея и режисура на Елин Рахнев и „Провинциални истории“ по Чудомир, режисура Лилия Секова и самата Иванка Шекерова.

Актрисата се е снимала във филмите „Братът на охлюва“ (реж. Иван Панев), „Корави старчета“ (реж. Пламен Масларов), сериалите „Стъклен дом“, „Откраднат живот“, „Клетката“ и др.

През 2018 г. Иванка Шекерова създава и изпълнява проекта „Българските песни от 60-те до 90-те – спомен за бъдеще“, който дълго време има концерти из цялата страна.

"Фалшиви герои" е българска алтърнатив рок група, съставена от музикантите Никола Колев, Костадин Мутафчиев и Кристиан Георгиев. Тя е известна със своя специфичен звук и способността си да превръща лични преживявания и травми в музикални произведения.

