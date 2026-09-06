150 издателства редят 69 шатри за „Алея на книгата“ пред НДК

БГНЕС Алеята на книгата (позната и като Есенен панаир на книгата) от година на година става все по-богата.

От утре до 13 септември бул. „Витоша“ и паркът пред НДК отново ще се превърнат в пространство за срещи между читатели, писатели и издатели с „Алея на книгата – София 2026“ . В продължение на седмица посетителите ще могат да открият нови и любими книги за всички възрасти и интереси и да се срещнат лично с десетки български автори. Алеята ще бъде отворена всеки ден от 10.00 до 20.00 часа, а съпътстващата културна програма включва премиери и представяния на книги, литературни разговори, срещи с автограф, събития за деца и различни творчески инициативи.

Официалното откриване на „Алея на книгата – София“ ще се състои в понеделник, 7 септември, от 17.30 часа, информират организаторите от асоциация „Българска книга“. Над 150 издателства от цялата страна ще участват на форума с продукцията си, подредена в 69 шатри.

Още от първия ден ценителите ще могат да се включат в срещи с автори и представяния на нови заглавия, а през следващите дни програмата ще предложи десетки събития в Литературния кът и в шатрите на издателствата. Сред авторите, с които публиката ще има възможност да общува по време на инициативата, са Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Иво Сиромахов, Катя Антонова, Николай Терзийски, Георги Константинов, Мария Касимова-Моасе и много други. В афиша на събитието присъстват както утвърдени имена от съвременната българска литературна сцена, така и дебютанти и нови гласове, преводачи и издатели, изкушения за най-малките читатели и представяния на произведения от различни жанрове.

Тази година ориентирането в Алеята ще става още по-лесно – вече е готова интерактивната карта, с която посетителите ще могат бързо и удобно да открият местоположението на всяка шатра. Картата, както и пълният списък на участващите издателства и цялата културна програма, са на разположение в сайта и Фейсбук страницата на асоциация „Българска книга“.

„Алея на книгата – София“ е едно от най-мащабните литературни събития в страната и традиционно превръща центъра на столицата в място за среща между хората, които създават книгите, и тези, за които те са предназначени – читателите.

Тази година Алея на книгата си партнира и с „Демократична мозайка“ – граждански фестивал, посветен на активното участие и срещата между личности, организации и каузи. Партньорството разширява пространството за разговор и обмен на идеи и поставя още един акцент върху ролята на книгите и четенето като основа за информирано и активно общество. На 11 и 12 септември, съвместно с „Демократична мозайка“, ще се проведе и дарителска кампания, в която всеки посетител може да закупи книга от Алеята и да я дари за младежки център в страната. Книгите ще се събират в информационната шатра на „Демократична мозайка“.

„Алея на книгата – София 2026“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката и е част от Културния календар на Столична община за настоящата година.