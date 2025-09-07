Медия без
"Витошка" отново се превръща в най-голямата книжарница

"Алея на книгата" продължава от 8 до 14 септември с над 150 издателства

Днес, 13:55
Над 150 издателства се включват в едноседмичното книжно изложение.
Илияна Кирилова
От утре, 8 септември, до неделя, 14-и, столичният булевард "Витоша" и паркът пред НДК отново ще се превърнат в огромна книжарница на открито. Предстои 13. поредно издание на "Алея на книгата" в София, най-мащабното книжно изложение на открито в страната, което очаква своите читатели и почитатели.

Тази година в събитието ще участват над 150 издателства, разположени в 61 шатри. Книжното изложение ще бъде съпътствано от богата културна програма, която включва срещи с автори, събития за деца, литературни четения и филмови прожекции. Графикът на събитията е достъпен тук.

Официалното откриване е на 8 септември от 10:30 ч. в шатрата на културната програма (паркът пред НДК) и ще започне със специален музикален поздрав към посетителите. Работното време на изложението ще бъде всеки ден от 10:00 до 20:00 ч. и до 19:00 ч. в закриващия неделен ден.

"Алея на книгата" в София се организира традиционно от Асоциация „Българска книга“ в партньорство със Столична община, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, БТА и ЕкоПак България АД. 

