„Панаир на куклите 2026“ събира в София 26 спектакъла от цял свят

Международният фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите“ ще има своето 14-о издание от днес до 19 септември в София. Домакин на събитието е Столичен куклен театър.

В рамките на осемте фестивални дни ще бъдат показани 26 спектакъла от цял свят, които ще срещнат публиката с разнообразните форми и езици на съвременния куклен и уличен театър. Над 15 театрални компании ще представят спектакли в зала и на открито, подходящи за зрители от всички възрасти. Фестивалът ще превърне различни пространства в столицата в сцени за куклен театър, улични представления и срещи между артисти и ценители от България и света.

Официалното откриване на „Панаир на куклите 2026“ е днес от 19.00 ч. със спектакъла „Чайка“ на белгийската театрална компания TCHAÏKA ASBL. Но представления ще има още от 11.00 ч., когато театър „Алфа“ от Пилзен, Чехия, ще изиграе в салона на СКТ на бул. „Янко Сакъзов“ своята постановка „Господин Каспър и неговото щуро семейство“. В програмата за деня са и „Дивите лебеди“ на Младежкия театър „Николай Бинев“ (16.00 ч. в камерната зала на театъра), както и Дръжавен куклен театър –Бургас, който в 18.00 ч. ще покаже своите „Бургаски гларуси“ – атрактивен уличен спектакъл с куклени герои, предложени за емблема на „Евровиия 2027“, която ще се състои в морския град. Гларусите ще преминат с шествие-парад по централен софийски маршрут от Народния театър „Иван Вазов“ до салона на Столичен куклен театър на ул. „Гурко“ 14.

Сред акцентите във фестивалния афиш е премиерата на спектакъла „Франкенщайн“ на Столичен куклен театър. Сценичната версия, режисурата и хореографията са на Хосе Пучадес (Пуча) и Хулиета Г. Роке от испанската театрална компания ZERO EN CODUCTA. Премиерата ще се състои на 13 септември от 19.00 ч. в салона на СКТ на ул. „Гурко“. Постановката предлага нов сценичен прочит на емблематичната история от Мери Шели и е едно от водещите заглавия в програмата на „Панаир на куклите 2026“.

Международният форум събира в София театрални компании и отделни творци от повече от десет държави: Сърбия, Словения, Испания, Франция, Италия, Белгия, Чехия, Япония, Гърция и др.

В рамките на тазгодишното издание на фестивала Столичен куклен театър ще отбележи и своята 80-годишнина. По този случай театърът ще представи специална поредица от събития, посветени на историята и постиженията през осемте десетилетия творческа дейност.

„Панаир на куклите 2026“ се организира от Столичен куклен театър с финансовата подкрепа на Столична община и е част от Календара на културните събития на София.

Цялата програма на „Панаир на куклите 2026“ може да бъде открита на сайта на театъра.