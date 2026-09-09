Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл влиза във филма за Стоичков

Екип на продукцията Джим Кавийзъл и Кристо Стоичков като Хосе Мария Мингея и Камата по време на снимките.

Холивудската звезда Джим Кавийзъл се присъединява към актьорския състав на „Стоичков – Имало едно време в България“ – мащабната международна филмова продукция, посветена на живота и забележителния път на легендарната осмица. Актьорът вече се включи в снимачния процес, който ще се разгърне на различни локации у нас и в чужбина, съобщават от продуцентския екип.

Джим Кавийзъл ще се превъплъти в образа на Хосе Мария Мингея – влиятелния футболен агент и посредник, който има ключова роля за трансфера на Стоичков от ЦСКА в ФК „Барселона“. Именно Мингея препоръчва българския нападател на легендата Йохан Кройф, а последвалото решение променя не само кариерата на Стоичков, но и историята на европейския футбол.

В българската продукция ще видим Кавийзъл напълно преобразен за ролята – с впечатляваща физическа трансформация, която го прави почти неразпознаваем в образа на Хосе Мария Мингея.

Кавийзъл е познат на световната публика с централната си роля на Исус в „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, както и с участията си в „Тънка червена линия“, „Граф Монте Кристо“, „Пряко включване“, сериала „Под наблюдение“ и световния кинохит „Звукът на свободата“. Следващият му филм е „Zero A.D.“, който ще бъде пуснат по кината на 11 декември.

Той приема ролята в „Стоичков – Имало едно време в България“, впечатлен от сценария и от силата на историята, разказана в бестселъра на популярния спортен журналист Владимир Памуков – „Христо Стоичков. Историята“, издаден в аудиокнига на испански език от водещото световно издателство “Пенгуин Рандъм Хаус”. Адаптацията за голям екран е на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано, сценариста Георги Ангелов и екип, работил над година по сюжета на филма. Във финалната фаза на разработването на сценария към проекта като творчески директор се присъединява и холивудският сценарист Род Бар – автор на сценариите на „Звукът на свободата“ и „Кабрини“.

Филмът ще проследи пътя на Христо Стоичков от родината до най-големите футболни сцени в света – път, който започва далеч от светлините на прожекторите и достига до „Златната топка“, четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. и статута на една от най-големите легенди на „Барса“. Припомняме, че да пресъздаде на екрана образа на Камата след тежък кастинг във формата на тв реалити сред повече от 250 кандидати бе избран младият актьор...Кристо Стоичков.

Важна роля за мащаба на проекта има подкрепата на две от водещите на пазара в страната букмейкърски компании за футболни залози, които застават зад реализацията на „Стоичков – Имало едно време в България“ като част от дългосрочния си ангажимент към значими български продукции и културни проекти. Именно това партньорство допринася и за една от големите амбиции на филма – привличането на световни имена към българското кино, сред които е и Джим Кавийзъл, подчертават от екипа. Международна роля за създаването и разпространението има и Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола. Американската компания е утвърдена в световната киноиндустрия с внимателно подбрани продукции с потенциал за глобален успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като мащабна международна филмова продукция, обединяваща български и световни актьори, за да разкаже една вълнуваща история за победите, характера и непримиримия дух на един спортист и на една нация. Лентата ще даде възможност на всеки българин да бъде част от разказ, който ще остане за поколенията, убедени са създателите на проекта.