"Страстите Христови" ще има не едно, а две продължения

Мел Гибсън подготвя не едно, а две продължения на хита си от 2004 г. "Страстите Христови". "Възкресението Христово", чието заглавие бе обявено по-рано през годината, ще излезе през 2027 г. в две части - първата на 26 март, Разпети петък, а втората - 40 дни по-късно, на 6 май или Възнесение Господне. Датите са спрямо католическия Великден. Разпространител на двата филма в киносалоните по света ще бъде Lionsgate, съобщи Variety.

"Страстите Христови" бе най-успешният филм с категоризация R (неподходящ за зрители под 17 години заради смущаващи сцени или език) в историята на американското киноразпространение до преди година. Спечелил 370 млн. при значително по-евтини билети (което означава, че много повече хора са го гледали), той бе изместен едва м.г. от "Дедпул и Върколака". И в глобален мащаб библейският епос остава една от най-значимите независими продукции на всички времена: с едва 30 млн. бюджет и 610 млн. приходи. В добавка към пазарната си слава, той спечели номинации "Оскар" за операторска работа, музика и грим. Недоволството на много църковни дейци по света само подсили интереса към него.

Филмът с участието на Джим Кавийзъл като Исус от Назарет, Моника Белучи като Мария Магдалена и българите Христо Шопов (Пилат) и Христо Живков (апостол Йоан) проследяваше последните 12 часа от живота на Исус като човек, преди разпятието му. Продълженията Мел Гибсън описва като "наркотичен трип" и добавя, че никога не е чел "нищо подобно" на сценариите, които е написал в сътрудничество с Рандъл Уолас ("Смело сърце", "Пърл Харбър").

Снимките на продълженията ще се проведат в "Чинечита" в Рим, както беше и за първия филм. Кадри ще бъдат заснети и в южноиталианските градове Матера, Гравина Латерца и Алтамура. Кавийзъл и Мая Моргенщерн (Дева Мария) ще повторя ролите си от оригинала. Гибсън подготвяше отново роля за Христо Живков, но актьорът почина преждевременно през 2023 г. и не успя да дочака "Възкресението Христово".

Кариерата на 69-годишния Мел Гибсън, известен с филми като "Смело сърце", "Апокалипто" и "Възражение по съвест", се срина заради поредица негови изяви извън киното. В началото на тази година той се завърна към големия екран след осемгодишна пауза - с "Риск от бягство" с Марк Уолбърг, критически и финансов провал, а при големите пожари в Лос Анджелис изгоря и домът му в Пасифик Палисейдс. Изглежда обаче инерцията от огромния успех на "Страстите Христови" още е повод разпространители и продуценти да му гласуват доверие. Освен това ултраконсервативните виждания на австралиеца набират нови фенове в епохата Тръмп. Още в първите дни на мандата си американският президент обяви Мел Гибсън, Джон Войт и Силвестър Сталоун за свои "специални посланици в Холивуд". Те щели да му помогнат да направи филмовия град "по-голям, по-добър и по-силен".