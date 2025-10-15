Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рикардо Скамарчо сменя Христо Шопов като Пилат

Мел Гибсън избра изцяло нови актьори за продължението на "Страстите Христови"

Днес, 13:01
Христо Шопов в "Страстите Христови" като Пилат. В продължението ролята ще бъде поверена на италиански актьор.
Снимка: Архив
Христо Шопов в "Страстите Христови" като Пилат. В продължението ролята ще бъде поверена на италиански актьор.

Мел Гибсън започна в "Чинечита" край Рим снимките за дългоочакваното - и многократно отлагано - продължение на своя библейски блокбастър от 2004 г. "Страстите Христови". Както "Сега" вече писа, филмът ще носи заглавие "Възкресението Христово". В него австралиецът работи с изцяло нов интернационален актьорски състав. Помним, че в оригинала две от ключовите роли се изпълняваха от българи - Христо Шопов като Пилат Понтийски и Христо Живков като апостол Йоан. 

Живков почина неочаквано през 2023 г., а Шопов не е канен за продукцията, също както и изпълнителят на Исус в оригинала - 57-годишният вече Джим Кавийзъл, който бе изявил готовност да го изиграе отново. 

В ролята на Пилат, изпълнена от звездата от "Вчера", сега ще се превъплъти италианският актьор Рикардо Скамарчо. Гледахме го в "Сянката на Караваджо" на Микеле Плачидо, във втора и трета част на "Джон Уик", а напоследък той изигра друга историческа личност - Амедео Модилияни, в режисирания от Джони Деп "Моди" с участието и на Ал Пачино.

36-годишният финландeц Яако Охтонен (бегло познат от сериала на Netflix "Последното кралство") ще бъде Исус във "Възкресението Христово", пише Variety. Мария Магдалена, която в оригинала бе поверена на Моника Белучи, този път ще е кубинската актриса Мариела Гарига ("Мисията невъзможна: Пълна разплата"). Полската актриса Касия Смутняк заменя Мая Моргенщерн в ролята на Дева Мария. Изданието Variety съобщава и за участие на британеца Рупърт Евърет в "малка, но важна роля", която още не е ясно каква е. 

Както бе съобщено по-рано, продължението ще бъде разделено на две части. Премиерите и на двете ще бъдат през 2027 г:  първата на 26 март, Разпети петък, а втората - 40 дни по-късно, на 6 май или Възнесение Господне (датите са спрямо католическия Великден). Компанията Lionsgate е поела световното им разпространение. 

С приходи от 610 милиона долара при 30 млн. бюджет, "Страстите Христови" остава един от най-касовите независими филми в историята на киното. Заснет на арамейски, еврейски и латински, той предизвика много спорове с прочита си на Библията. В него действието се развиваше в последните 12 часа преди разпъването на Христос. В новите филми пък събитията ще са концентрирани три дни след Разпети петък. 

Над сценария за продълженията Гибсън е работил с Рандъл Уолъс - негов сътрудник и в наградения с 5 "Оскар"-а "Смело сърце". Освен в новото Студио 22 на "Чинечита", снимките за "Възкресението Христово" ще продължат в италианските градове Матера, Гравина Латерца и Джиноза. 

Кариерата на 69-годишния Мел Гибсън, известен с филми като "Смело сърце", "Апокалипто" и "Възражение по съвест", се срина заради поредица негови изяви извън киното. В началото на м.г. той се завърна към големия екран след осемгодишна пауза - с "Риск от бягство" с Марк Уолбърг, критически и финансов провал; при големите пожари в Лос Анджелис изгоря и домът му в Пасифик Палисейдс. Ултраконсервативните виждания на австралиеца обаче набраха нови фенове в епохата Тръмп: в първите дни на мандата си американският президент обяви Мел Гибсън, Джон Войт и Силвестър Сталоун за свои "специални посланици в Холивуд". Те щели да му помогнат да направи филмовия град "по-голям, по-добър и по-силен".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Страстите Христови, Мел Гибсън, Възкресението Христово, Христо Шопов

Още новини по темата

"Страстите Христови" ще има не едно, а две продължения
07 Авг. 2025

Съдът върна делото срещу Христо Шопов заради непреведена закана
17 Февр. 2025

Прокуратурата даде актьора Христо Шопов на съд за закана с убийство
20 Яну. 2025

Тръмп посочи своите "посланици" в Холивуд
17 Яну. 2025

Култовият филм „Вчера“ получава продължение като театрален спектакъл
06 Юли 2024

Прокуратурата вече не иска ареста на актьора Христо Шопов
27 Февр. 2024

Съдът пусна Христо Шопов с мярка "подписка"
24 Февр. 2024

Прокуратурата обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство
23 Февр. 2024

Путин и Кадиров на съд в „Хага“ в Народния театър
01 Септ. 2023

Мел Гибсън почете паметта на Христо Живков
06 Апр. 2023

Отиде си актьорът от "Страстите Христови" Христо Живков
01 Апр. 2023

Комедийният дебют на Христо Шопов отива на фестивал във Велинград
24 Авг. 2022

Мел Гибсън ще снима "Смъртоносно оръжие 5"
19 Ноем. 2021

Джим Кавийзъл насъсква конспиратори с реч от „Смело сърце“
29 Окт. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар