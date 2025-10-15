Рикардо Скамарчо сменя Христо Шопов като Пилат

Мел Гибсън започна в "Чинечита" край Рим снимките за дългоочакваното - и многократно отлагано - продължение на своя библейски блокбастър от 2004 г. "Страстите Христови". Както "Сега" вече писа, филмът ще носи заглавие "Възкресението Христово". В него австралиецът работи с изцяло нов интернационален актьорски състав. Помним, че в оригинала две от ключовите роли се изпълняваха от българи - Христо Шопов като Пилат Понтийски и Христо Живков като апостол Йоан.

Живков почина неочаквано през 2023 г., а Шопов не е канен за продукцията, също както и изпълнителят на Исус в оригинала - 57-годишният вече Джим Кавийзъл, който бе изявил готовност да го изиграе отново.

В ролята на Пилат, изпълнена от звездата от "Вчера", сега ще се превъплъти италианският актьор Рикардо Скамарчо. Гледахме го в "Сянката на Караваджо" на Микеле Плачидо, във втора и трета част на "Джон Уик", а напоследък той изигра друга историческа личност - Амедео Модилияни, в режисирания от Джони Деп "Моди" с участието и на Ал Пачино.

36-годишният финландeц Яако Охтонен (бегло познат от сериала на Netflix "Последното кралство") ще бъде Исус във "Възкресението Христово", пише Variety. Мария Магдалена, която в оригинала бе поверена на Моника Белучи, този път ще е кубинската актриса Мариела Гарига ("Мисията невъзможна: Пълна разплата"). Полската актриса Касия Смутняк заменя Мая Моргенщерн в ролята на Дева Мария. Изданието Variety съобщава и за участие на британеца Рупърт Евърет в "малка, но важна роля", която още не е ясно каква е.

Както бе съобщено по-рано, продължението ще бъде разделено на две части. Премиерите и на двете ще бъдат през 2027 г: първата на 26 март, Разпети петък, а втората - 40 дни по-късно, на 6 май или Възнесение Господне (датите са спрямо католическия Великден). Компанията Lionsgate е поела световното им разпространение.

С приходи от 610 милиона долара при 30 млн. бюджет, "Страстите Христови" остава един от най-касовите независими филми в историята на киното. Заснет на арамейски, еврейски и латински, той предизвика много спорове с прочита си на Библията. В него действието се развиваше в последните 12 часа преди разпъването на Христос. В новите филми пък събитията ще са концентрирани три дни след Разпети петък.

Над сценария за продълженията Гибсън е работил с Рандъл Уолъс - негов сътрудник и в наградения с 5 "Оскар"-а "Смело сърце". Освен в новото Студио 22 на "Чинечита", снимките за "Възкресението Христово" ще продължат в италианските градове Матера, Гравина Латерца и Джиноза.

Кариерата на 69-годишния Мел Гибсън, известен с филми като "Смело сърце", "Апокалипто" и "Възражение по съвест", се срина заради поредица негови изяви извън киното. В началото на м.г. той се завърна към големия екран след осемгодишна пауза - с "Риск от бягство" с Марк Уолбърг, критически и финансов провал; при големите пожари в Лос Анджелис изгоря и домът му в Пасифик Палисейдс. Ултраконсервативните виждания на австралиеца обаче набраха нови фенове в епохата Тръмп: в първите дни на мандата си американският президент обяви Мел Гибсън, Джон Войт и Силвестър Сталоун за свои "специални посланици в Холивуд". Те щели да му помогнат да направи филмовия град "по-голям, по-добър и по-силен".