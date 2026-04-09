Филмът за Стоичков тръгва с 2 официални заглавия – за България и чужбина

Екипът на филма за Христо Стоичков представи първите визии на проекта и разкри двете официални заглавия, с които лентата ще достигне до своята публика. Проектът, посветен на една от най-ярките фигури на българската и световната футболна сцена, направи първата си голяма стъпка към зрителите по време на специално събитие в Artvent Hub в София днес.

Филмът ще бъде позициониран с две различни заглавия, които отразяват неговата насоченост към местната и международната аудитория. В страната лентата ще излезе като „Стоичков – Имало едно време в България“, а за световната публика – Stoichkov – Against All Odds („Стоичков – Срещу всички залози“). Това решение задава и рамката, в която историята ще бъде разказана – едновременно като личен и национален разказ и като универсална притча за успех, постигнат въпреки всички препятствия.

Изборът на двете заглавия поставя историята в различен контекст. „Имало едно време в България“ носи усещането за носталгията, за началото и за средата, която оформя характера на главния герой. Against All Odds пък говори на международната публика за човека, плувал дълго срещу течението, борил се за мечтите си и стигнал до върха въпреки всички залози срещу него. „Това са две гледни точки към една и съща история“, обяснява режисьорът Мартин Макариев.

Акцент в представянето бяха и трите ключови визии на филма, вдъхновени от знакови етапи от пътя на Христо Стоичков – националния отбор на България, ЦСКА и „Барселона“. Всяка от тях разгръща различен емоционален пласт от историята – от началото в България до световното признание. Показани бяха и кадри от фотосесията за плакатите, които дават първа представа за визуалния стил на филма и за екранното изграждане на образа.

В ролята на Христо Стоичков влиза Кристо Стоичков, който беше избран чрез първото по рода си за България документално телевизионно риалити „Вече играеш… Стоичков“ по Nova. С финала на формата беше поставено началото на актьорската подготовка за филма. „Да се подготвяш за ролята на Стоичков означава да влезеш в ритъм, в дисциплина и в характер, които не търпят компромис. Публиката познава много добре този образ и има своите очаквания, което е голяма отговорност, но и силна мотивация“, заяви Кристо Стоичков. Заедно с екипа и с всички гости той отбеляза и своя рождения ден, което добави емоционален личен щрих към събитието.

Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на Легендарната осмица. Поради трудното произнасяне на името Христо на испански, остава Кристо – детайл, който днес звучи почти символично. Тренирал е футбол като дете и е играл в отбор от „Б“ Окръжна група. Сам определя футболните си умения като „доста добри за непрофесионалист“. Кристо Стоичков е завършил актъорство за драматичен театър и има опит в киното и театъра. Още при първата си среща с журито той го впечатли с поразителна физическа прилика, характерна походка, инстинктивно усещане за образа и силна емоционалност – черти, които са водещи в изграждането на екранния образ на Камата.

„Стоичков – Имало едно време в България“ ще пренесе на голям екран историята на Легендарната осмица – от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да заеме своето място и на международната сцена.

В креативния екип на филма с режисьор Мартин Макариев участват още актьорът и продуцент Александър Сано и спортният журналист Владимир Памуков. Сценарият е поверен на Георги Ангелов. Зад проекта стои Winbet – генерален партньор, който подкрепя създаването на българско кино със значим обществен и културен смисъл. Медиен партньор е Nova. Ключова международна роля в развитието и разпространението на проекта има Cloud9 Studios – американска компания с опит в създаването и позиционирането на висококачествени продукции с потенциал за световен успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като национален проект – разказ за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация, който цели да достигне до широка публика и да остане във времето, обобщават от екипа.

Премиерата на биографичната лента за Стоичков е планирана за края на 2027 г.