Филмът за Стоичков тръгва с 2 официални заглавия – за България и чужбина

От екипа с режисьор Мартин Макариев днес представиха първите визии на проекта

Днес, 18:18
Дориян Тодоров
Трите основни визии на актьора Кристо Стоичков във филма отговарят на три ключови етапа от спортния път на Камата.

Екипът на филма за Христо Стоичков представи първите визии на проекта и разкри двете официални заглавия, с които лентата ще достигне до своята публика. Проектът, посветен на една от най-ярките фигури на българската и световната футболна сцена, направи първата си голяма стъпка към зрителите по време на специално събитие в Artvent Hub в София днес.

Филмът ще бъде позициониран с две различни заглавия, които отразяват неговата насоченост към местната и международната аудитория. В страната лентата ще излезе като „Стоичков – Имало едно време в България“, а за световната публика – Stoichkov – Against All Odds („Стоичков – Срещу всички залози“). Това решение задава и рамката, в която историята ще бъде разказана – едновременно като личен и национален разказ и като универсална притча за успех, постигнат въпреки всички препятствия.

Изборът на двете заглавия поставя историята в различен контекст. „Имало едно време в България“ носи усещането за носталгията, за началото и за средата, която оформя характера на главния герой. Against All Odds пък говори на международната публика за човека, плувал дълго срещу течението, борил се за мечтите си и стигнал до върха въпреки всички залози срещу него. „Това са две гледни точки към една и съща история“, обяснява режисьорът Мартин Макариев.

Акцент в представянето бяха и трите ключови визии на филма, вдъхновени от знакови етапи от пътя на Христо Стоичков – националния отбор на България, ЦСКА и „Барселона“. Всяка от тях разгръща различен емоционален пласт от историята – от началото в България до световното признание. Показани бяха и кадри от фотосесията за плакатите, които дават първа представа за визуалния стил на филма и за екранното изграждане на образа.

В ролята на Христо Стоичков влиза Кристо Стоичков, който беше избран чрез първото по рода си за България документално телевизионно риалити „Вече играеш… Стоичков“ по Nova. С финала на формата беше поставено началото на актьорската подготовка за филма. „Да се подготвяш за ролята на Стоичков означава да влезеш в ритъм, в дисциплина и в характер, които не търпят компромис. Публиката познава много добре този образ и има своите очаквания, което е голяма отговорност, но и силна мотивация“, заяви Кристо Стоичков. Заедно с екипа и с всички гости той отбеляза и своя рождения ден, което добави емоционален личен щрих към събитието.

Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на Легендарната осмица. Поради трудното произнасяне на името Христо на испански, остава Кристо – детайл, който днес звучи почти символично. Тренирал е футбол като дете и е играл в отбор от „Б“ Окръжна група. Сам определя футболните си умения като „доста добри за непрофесионалист“. Кристо Стоичков е завършил актъорство за драматичен театър и има опит в киното и театъра. Още при първата си среща с журито той го впечатли с поразителна физическа прилика, характерна походка, инстинктивно усещане за образа и силна емоционалност – черти, които са водещи в изграждането на екранния образ на Камата.

„Стоичков – Имало едно време в България“ ще пренесе на голям екран историята на Легендарната осмица – от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да заеме своето място и на международната сцена.

В креативния екип на филма с режисьор Мартин Макариев участват още актьорът и продуцент Александър Сано и спортният журналист Владимир Памуков. Сценарият е поверен на Георги Ангелов. Зад проекта стои Winbet – генерален партньор, който подкрепя създаването на българско кино със значим обществен и културен смисъл. Медиен партньор е Nova. Ключова международна роля в развитието и разпространението на проекта има Cloud9 Studios – американска компания с опит в създаването и позиционирането на висококачествени продукции с потенциал за световен успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като национален проект – разказ за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация, който цели да достигне до широка публика и да остане във времето, обобщават от екипа.

Премиерата на биографичната лента за Стоичков е планирана за края на 2027 г.

Дориян Тодоров Етапът "Барселона"
Дориян Тодоров Етапът с "лъвовете" от националния отбор на България.
Дориян Тодоров Етапът ЦСКА
Дориян Тодоров Актьорът Кристо Стоичков, който бе избран да се превъплъти в легендарния футболист.
Дориян Тодоров Момент от представянето на визиите.
Дориян Тодоров Момент от представянето на визиите.
Дориян Тодоров Част от екипа на бъдещия филм.
