Златното съкровище от Румъния, откраднато в Нидерландия миналата година, е било открито, съобщи Диджи 24, като се позовава на нидерландски медии. Съдебни източници са потвърдили информацията пред румънската медия, предаде БТА.

Открити са златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и две (от три) златни дакийски гривни. Шлемът е леко повреден.

Дакийските златни артефакти от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея „Дрентс“ в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто" (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.

Кражбата на съкровища от Румъния предизвика международен шок. По случая бяха арестувани седем души, а трима заподозрени остават в ареста. Процесът срещу тях започва по-късно през април.

Правителството на Нидерландия плати 5,7 милиона евро обезщетение за откраднатите румънски златни артефакти.

Румънското златно съкровище се връща в Румъния, съобщи днес румънският министър на външните работи Оана Цою, цитирана от Аджерпрес.

Изявлението идва, след като на пресконференция в Асен нидерландски прокурори показаха три от откраднатите артефактa - 2500-годишния златен шлем от Коцофенещ и две златни дакийски гривни. Третата открадната гривна все още се издирва.

„Златният шлем от Коцофенещ и дакийските гривни - съкровища от наследството на Румъния на 2500 години, се връщат у дома. Разговарях с Том Берендсен, министъра на външните работи на Нидерландия, за тази изключителна новина. След една година издирване и съвместни усилия на нашите страни, стигнахме до извода колко е важно да не се отказваме, когато залогът е толкова ценен за цели поколения предмет. Благодарностите ни са отправени към екипите от професионалисти, които си сътрудничеха в разследването. Много важна беше постоянната комуникация между властите чрез министерствата на външните и вътрешните работи“, посочи Цою.

Тя добави, че върнатите артефакти скоро ще бъдат изложени отново пред публиката в Румъния, „за да се порадваме заедно на връщането им у дома“. Цою каза още, че предстои изготвяне на експертиза за състоянието на предметите, след което Румъния ще върне получените като обезщетение за кражбата пари.

Министърът на културата Деметер Андраш също приветства връщането на дакийското златно съкровище. „Това е победа, това е радост. На това се надявахме. Аз от първите дни вярвах в решимостта на нидерландските власти и ето, че не сгреших“, посочи той. Министърът добави, че сумата, която предстои да бъде възстановена на нидерландските власти, ще бъде определена след края на процеса на реставрация на предметите.

Реакция дойде и от президента Никушор Дан. "Радвам се, че дакийските гривни и шлемът от Коцофенещ бяха върнати и поздравявам румънските и нидерландски прокурори, които бяха част от съвместния разследващ екип. Оценявам и подкрепата на Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие ("Eurojust"). Румънските власти имат отговорността да се ангажират в бъдеще с много по-внимателно управление на предмети от изключително историческо и културно значение за румънското наследство чрез по-строги и правилно прилагани правила", написа във фейсбук държавният глава.

„Изключително сме доволни“, заяви пред репортерите днес нидерландският прокурор Кориен Фанер, цитиран от Асошиейтед прес. „Това беше като влакче на ужасите. Особено за Румъния, но и за служителите на музея „Дрентс“, добави той.

Имаше опасения, че златните предмети може да са претопени, тъй като известността им и характерният им облик ги правят на практика непродаваеми, отбелязва агенцията.

„Шлемът е леко повреден, но може да бъде възстановен“, посочи от своя страна директорът на музея „Дрентс“ Роберт ван Ланг на пресконференцията. „Гривните са в отлично състояние“, добави той.

Според информацията, предоставена от ръководството на музея „Дрентс“ и нидерландските власти, за проникването в музея е използван експлозив върху единствената външна стена на сградата.