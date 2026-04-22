Спасеното след обир румънско златно съкровище се завърна в Букурещ

Намереното 14 месеца след обира в музея „Дрентс“ в Нидерландия дакийско златно съкровище бе върнато в Румъния снощи. Златният шлем от Коцофенещ (5-4 в. пр. Хр.) и две от трите откраднати златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (1-ви в. пр. Хр.) бяха докарани в страната с търговски самолет на международното летище „Хенри Коанда“ („Отопени“), а след това бяха транспортирани с брониран автомобил, охраняван от жандармерията, до Националния исторически музей в Букурещ. Артефактите бяха показани още същата вечер в сградата на културната институция на специално организирано за журналистите събитиe, на кото присъства и представител на БТА.

„Румънското национално наследство се завърна у дома, европейското наследство отново е там, където му е мястото. Кражба, включваща използването на експлозиви от такъв мащаб, е безпрецедентна в историята на западните музеи. След няколко седмици съдът в Асен ще се произнесе и очаквам, че правосъдието ще си дойде на мястото. Бих искал да повторя апела, който отправих в Нидерландия при връщането на съкровищата и отново – миналата седмица в съдебната зала: всеки, който има информация за местонахождението на третата гривна, моля, да се обади. Помогнете и тази гривна да се върне безопасно тук у дома, в Букурещ“, обърна се към присъстващите директорът на музея „Дрентс“ Роберт ван Ланг.

„Раната, причинена от кражбата, не може лесно да бъде заличена. Месеци наред живеехме със страха, че част от миналото ни може да бъде загубена завинаги. Днес можем да кажем, че съществена част от това съкровище се е завърнала. Но не можем да забравим, че трета дакийска гривна все още липсва. Изразяваме твърдата си надежда, че усилията на властите ще продължат и че и това произведение ще бъде намерено и върнато у дома, в Националния исторически музей на Румъния“, посочи новият му директор Корнел Илие. Предишният ръководител на културната институция – Ернест Оберлендер-Търновяну, бе уволнен след кражбата на съкровищата от изложбата в град Асен, Нидерландия, но и той е присъствал на снощния показ на възстановените артефакти.

Директорът на Националния музеен комплекс „Астра” в Сибиу Чиприан Щефан акцентира върху въпроса за мерките, които да гарантират, че подобна критична ситуация няма да се повтори. „В момента инструментите за финансиране на европейско ниво, предназначени за музейна инфраструктура – ​​включително складови помещения, изложбени пространства, съобразени със съвременните стандарти, мерки за безопасност, сигурност на наследството и достъпност – представляват само едноцифрен процент. Тази ситуация далеч не е благоприятна за бъдещето“, изтъкна той и призова управителите на музеи, професионалните асоциации, дипломатите и гражданското общество да се ангажират с лобистки усилия, така че в рамките на европейските инструменти за финансиране да има фонд, предназначен изключително за движимото културно наследство на Европа.

До следващата неделя – 3 май, върнатото златно съкровище ще може да бъде разгледано от широката публика в Националния исторически музей на Румъния в Букурещ. Входният билет за възрастни е на цена 30 леи (6 евро). След 3 май артефактите ще бъдат прибрани за реставрация от специалисти на музея. Обезщетението от 5,7 милиона евро, което Румъния получи от Нидерландия за откраднатите златни артефакти, ще бъде върнато след приспадане на разходите за реставрация. С изключение на лека следа по повърхността на шлема, който явно е бил изпуснат по време на обира, предметите, предадени на румънските власти, са в добро състояние, съобщават тамошните медии. Румънски специалисти са потвърдили тяхната автентичност.

Дакийските златни артефакти изчезнаха от музея „Дрентс“ в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Експонатите участваха в изложбата „Дакия! Царството на златото и среброто“, организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. Седем души бяха арестувани по подозрение за участие в престъплението. Самото съкровище бе открито в началото на април т.г. с изключение на третата дакийска гривна, която все още се издирва. Съдебният процес за обира започна преди седмица. Прокурорите искат максимални присъди за извършителите.