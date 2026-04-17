Песен на "Блек сабат" вдъхнови изложба

Изложба, наречена Paranoid, открива известният художник Стефан Петрунов на 22 април от 18.30 часа в галерия "Аросита" на столичната ул. "Врабча" 12.

"Светът е заплашителен! Не вярвам вече на света

По цял ден мисля за неща

Но нищо не ме задоволява

Мисля, че ще си загубя ума

Ако не намеря нещо, което да ме успокои

Можеш ли да ми помогнеш

Да заемеш мозъка ми?

О, да"

Така пее Ози Озбърн в песента Paranoid от едноименния албум от 1970-а на легендарната рокгрупа Black Sabbath. Подобни чувства са вълнували и автора, според собствените му признания, при създаването на произведенията от актуалната селекция, които ще могат да бъдат разгледани в галерията до 8 май.

Параноята е психично състояние, характеризиращо се с ирационален страх, постоянна подозрителност и натрапчиви идеи, че си жертва на преследване или конспирация. Картините в експозицията Paranoid не предоставят лесен прочит. Застъпени са темите за виталността и смъртта, красотата и разложението, плътта и насилието, контрола срещу хаоса. Светът около фигурите сякаш се топи, което подсказва, че това, което виждаме, може да не е буквално, а чисто психологическо – може би видение, спомен или алегория. Онова, което свързва произведенията, са напрежението и дискомфортът – усещането за това да си жив, да твориш, да чувстваш, да изпълняваш, докато нещо безвременно и неизбежно сякаш те наблюдава, напътства или чака, коментират организаторите.

На места зрителят наистина се чувства като наблюдаван. Творбите го подканват към лична интерпретация. Дали тези фигури са обременени от идентичност, история или натиск? Дали са откъснати от комуникацията, хванати в някакъв капан? Всеки сам вероятно ще се опита да си даде отговор. Стефан Петрунов е известен с провокативните си експериментални проекти, които предизвикват наблюдаващите да поставят под въпрос възприятието, контрола и човешкото състояние – и тази изложба прави точно това.

Стефан Петрунов е роден на 1 януари 1964 г. в София. Завършва "Живопис" в класа на акад. Светлин Русев в Националната художествена академия през 1990-а. До 1993-та участва в няколко изложби в страната, а през следващите години се изявява предимно като графичен дизайнер и дигитален илюстратор за български и чужди компании. През 1998 г. започва работа в една от най-големите компании за клип арт по това време – канадската New Vision Technology, с клиенти като Microsoft и Getty Images. През 2000 г. негов проект е номиниран за най-добра българска пощенска марка на Виенската международна изложба за пощенски марки WIPA. В периода 2001-2007 г. Петрунов работи за английската Swan Multimedia Ltd. като графичен дизайнер, а по-късно – и като арт директор.

Решава да се върне в света на изкуството през 2007-а. Прави самостоятелни изложби у нас и по света, участва и в множество общи. На изложението за съвременно изкуство в Барселона (2013) българинът печели наградата за най-добър артист – Barcelona Showcase Best Artist Award, присъдена от специализирано жури. В последните години участва в няколко големи международни арт изложения като Art Expo в Ню Йорк, „Арт спектрум“ в Маями и Anima Mundi – арт фестивал, съпътстващ Венецианското биенале. Понастоящем е в колаборация с две галерии от Германия и САЩ. Живее и работи в София. Член е на СБХ и на австрийското арт сдружение "Метеор".