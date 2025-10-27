Любими места по света оживяват от коприна в "Аросита"

Изложба на художничката Соня Ковачева, наречена "По пътя си...", отваря врати в галерия "Аросита" на ул. "Врабча" 12 в столицата. Вернисажът за откриването е на 30 октомври, четвъртък, от 18.00 часа, а произведенията ще могат да се видят до 18 ноември.

"Съхраняването на традициите и обменът между различните култури винаги са предизвиквали интерес у мен през годините. Текстилът с неговото многообразие ми дава възможност да пътувам във времето из различни места – реални или въображаеми, и да се запознавам с културите им. Този вид пътуване с цветове, създаващи всевъзможни форми и текстури, изостря у мен една особена чувствителност към света", споделя художничката.

В настоящата изложба Соня Ковачева представя картини, в които колажира авторска ръчно обагрена коприна, рисунки на фрагменти от любими за нея места и живопис с акрилни бои. Според собствените й признания работата й с коприната деликатно пренася в друго време и други култури, фрагментите припомнят места и мисли, към които тя обича да се връща, а живописта и цветът й дават свободата да експериментира. Комбинацията от всичко това добавя друга енергия и внушение.

Творбите в изложбата са създадени през 2025 г. специално за пространството на галерия "Аросита". "По пътя си сега търся с тези многопластови картини нов вид художествен диалог, пренасяйки се в безкрайни светове на багри, форми и емоции", доверява авторката.

Соня Ковачева е завършила специалност "Текстил" в Националната художествена академия (1999), след което специализира декоративна живопис там. От 2007 г. е доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства от НХА, катедра "Текстил – изкуство и дизайн". Има близо десет самостоятелни изложби и участие в повече от 30 групови у нас, в Сърбия, Франция, Германия, Япония и др., както и в проекта Map of the New Art, Imago Mundi за колекцията на Лучано Бенетон във Венеция. Два пъти е била стипендиантка на центъра за изкуство Cité Internationale Des Arts – Париж (2009, 2012), както и на Вила Валдберта – Културен отдел на град Мюнхен (2012-2013).