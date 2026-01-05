"Късметът побеждава всичко", обещават Добромир Иван и още 16 артисти

Художникът, скулптор и куратор Добромир Иван представя 16 артисти в изложбата FORTUNA VINCIT OMNI ("Късметът/Съдбата побеждава всичко" – лат.), която се открива на 7 януари от 18.00 часа в столичните галерии "Аросита" & Depoo на ул. "Врабча" 12. В селекцията Добромир Иван е включил работи на своя легендарен учител, германския скулптор Йозеф Бойс (1921-1986) – един от най-влиятелните творци на ХХ век, за чийто последен възпитаник се смята българинът. Останалите имена в експозицията са Сашо Стоицов, Деница Куртажов, Ивайло Христов, Лина Бо, Калоян Иванов, Олга Дочева, J. PANK, Росица Гецова, Васил Славков, Ewa Lindstrom, Стефан Петрунов, Калина Т., Alex A., Стефан Милев, Жоро Василев и самият Добромир Иван.

Случайно ли е случайното? С тази кратка лекция от Жоро Василев ще започне изложбата на 7 януари в галерия "Аросита" – фурната на столичния арт сега, информират домакините. J. Pank и Лина Бо ще се опитат да отговорят доколко шансът влияе в живописта им. На пода пред тях залепените ламинирани фотоси от Стефан Милев ще напомнят тихо на публиката за силата на Съдбата… "От далечна Норвегия получаваме странна розова рисунка от Ева Линдстьом със залепено отгоре зарче, а Стефан Петрунов и Калоян Иванов се представят с лирични абстракции – сякаш правени на един дъх", продължават представянето организаторите на събитието. До тях Васил Славков ни напомня, че е учил стенопис (освен няколкото години като успял галерист). Сашо Стоицов и Роси Гецова ще напълнят съседната галерия Depoo (която също участва в проекта) с "енергията на калкулираната случайност", а Олга Гочева е намерила в себе си нощуваща червена планина. При Ивайло Христов ще видим експлозии от бъдещи амбиции, а Калина Т. ще покаже дървен релеф с цветовете на Синеморец… Изненадата в шоуто са мистичните буркани от младия Alex A. и сюрреалните цветни обекти на Деница Куртажов – до тях бронзовете на Добромир Иван са като реликви от Ренесанса… И над всичко – малка сива графика от митичния Йозеф Бойс със заглавие "Краят на ХХ век", изкушават домакините на изожбата, която може да бъде разгледана до 21 януари.

Йозеф Бойс е германски скулптор, инсталационен и графичен творец, естет и педагог по изкуство. Неговият обширен труд е основан на идеите на хуманизма, социалната философия и антропософията. Той играе решаваща роля за появата и развитието на синкретичното изкуство (Gesamtkunstwerk) и социалната скулптура. Кариерата му се характеризира като страстна, предизвикваща остър публичен дебат (бил е доста скандална личност), но в днешно време Бойс се приема за един от най-значимите автори в изобразителното изкуство на миналия век. "В частна галерия за пръв път попаднах на ранни рисунки на Йозеф Бойс (правени с урина и йод). Правилно съм си го избрал за бъдещ учител", споделял е по-рано кураторът на FORTUNA VINCIT OMNI Добромир Иван.