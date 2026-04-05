За Ния Пушкарова отказът на артиста е форма на автономия

Самостоятелна изложба, наречена „Кажи им, че отказвам“, на художничката Ния Пушкарова отваря врати утре, 6 април, от 18.30 часа в столичната галерия „Аросита“ на ул. „Врабча“ 12Б. Изложбата разработва идеята за отказа като лична и етична позиция. Чрез фотографии, рисунки и фрагменти от своя собствен визуален архив Ния Пушкарова разсъждава върху тишината, съпротивата и решението да не участва в системи, движени от агресия, суета и морална празнота.

Проектът резонира с идеите, разглеждани в книгата на Мартин Хърбърт Tell Them I Said No: Why Artists Refuse, която изследва моменти от историята на изкуството, в които отказът на артиста се превръща във форма на автономия. Тук отказът не се разглежда като оттегляне, а като съзнателна позиция – начин за възвръщане на пространство, глас и лична цялост. В този контекст думата „не“ се появява не като поражение, а като съзнателен акт на самоопределение.

В нихилистичната ера, в която се намираме, Ния Пушкарова смята, че е все по-цинично да занимаваме света със себе си и своето его. „Години наред притъмнявах светлината си, за да не заслепявам околните. Единственото, което постигнах с това, беше да позволя на арогантните да процъфтяват в мрака. Приключих с това да се принизявам. Влизам в пълната си сила и не ме интересува кой ще сметне, че е прекалено ярка“, дръзко заявява авторката.

Сред водещите теми в нейната настояща изложба са отхвърлянето на системите (слава, война, морална празнота), неразбраното мълчание, тихата съпротива, възвръщането на гласа, умората от арогантността и шума… С тях художничката изразява етична позиция, а не его.

Ния Пушкарова е визуален артист, работещ в областта на живописта, фотографията, видео инсталацията и пърформанса. Практиката ѝ се развива между личното и публичното пространство, като изследва теми, свързани с идентичността, социалната динамика и вътрешната устойчивост.

Завършила е Fine Art в University of Reading, Великобритания, и магистратура „Изкуство в публични пространства“ в Нов български университет. Допълнително има образование по арт мениджмънт в ICCM, Залцбург. Пушкарова е основател и куратор на арт феста във Водната кула в София – Water Tower Art Fest (2006–2019), международен фестивал за съвременно изкуство, отличен с EFFE Label на Европейската фестивална асоциация. От 2004 г. е председател на сдружение ИМЕ и активно работи за развитието на независими артистични платформи и резидентски програми.

Нейната работа е представяна в международен контекст, включително в Япония, Германия, Италия, САЩ, Тайланд, Китай и др., както и в рамките на биеналета, фестивали и артистични резиденции. През 2026 г. участва в Kochi-Muziris Biennale, Индия. Практиката ѝ съчетава художествена работа, кураторска дейност и създаване на пространства за обмен, като поставя акцент върху изкуството като форма на социална ангажираност и лична позиция.

Изложбата на Ния Пушкарова „Кажи им, че отказвам“ може да бъде разгледана в галерия „Аросита“ до 20 април включително.