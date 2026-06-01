"Металика" пя за рекордна публика в Берлин

Рекордните 94 000 фенове присъстваха на концерта на американската група "Металика" на берлинския Олимпийски стадион този уикенд, предаде ДПА. Музикантите обявиха, че публиката в събота е била "най-голямата, която някога е виждана на Олимпийския стадион", чийто стандартен капацитет по време на футболни мачове е 73 800 зрители.

Организаторите успяха да настанят повече фенове на "Металика", като стратегически разположиха сцената в центъра на стадиона, което означаваше, че всички трибуни можеха да бъдат използвани. Сцената беше подредена като ринг сред публиката, което позволи на феновете с билети за първите редове да се доближат достатъчно до групата, за да се поздравят с тях.

Бандата излезе на сцената малко след 20:00 ч. местно време и в продължение на два часа изпълняваше хит след хит, включително парчета от най-новия албум 72 Seasons и вечни фаворити като Nothing Else Matters и Enter Sandman. Хиляди фенове пееха заедно с "Металика", когато групата изпълни Sonne – в знак на уважение към източногерманската метъл група "Рамщайн".

ДПА припомня, че вокалистът на берлинската формация Тил Линдеман беше в центъра на сериозни обвинения в сексуално насилие преди около три години. Няколко жени се оплакаха от него, запазвайки своята анонимност. През 2023 г. обаче прокуратурата прекрати разследването срещу звездата.

"Металика" е на световното си турне M72 от повече от три години. То е в подкрепа на 11-ия им студиен албум 72 Seasons, излязъл през 2023 г. след седемгодишна творческа пауза. В началото на май групата имаше и концерти в Атина и Букурещ, които бяха посетени от много българи. У нас "Металика" е концертирала във вече далечните 1999 г. (Пловдив) и 2010 г. (София, заедно с "Голямата четворка").