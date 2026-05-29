Керана влиза в бродуейския мюзикъл "Суини Тод"

На 19 август в Античен театър Пловдив ще се състои премиерата на музикалния трилър "Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт", дело на Петър Одажиев - режисьор и на хитовия мюзикъл "Семейство Адамс", представян десетки пъти на сцена у нас. Главните роли са поверени на Цвети Пеняшки - в мъжкото амплоа на Суини Тод, и Керана - мисис Ловет. Певицата с истинско име Юлия Йорданова, популярна като фронтдама на групата "Керана и Космонавтите", вече натрупа опит в мюзикъли.

Историята за бръснаря убиец от викторианската епоха е най-популярна у нас в киноверсията на Тим Бъртън, макар че "Суини Тод" заживява на Бродуей през 1979 г., а като театрална постановка съществува още от 1970-а. Филмът с Джони Деп и Хелена Бонам Картър в главните роли излиза през 2007 г.

Режисьорският прочит на Петър Одажиев събира солисти, оркестър, хор и балет в мащабна музикално-сценична продукция, която представя света на култовия мюзикъл като кинематографичен сценичен трилър. Чрез експресионистична сценография, съчетана с въздействащ видео мапинг, динамична светлинна среда и хореография, изградена върху прецизен ритъм и постепенно нарастващо напрежение, постановката създава усещане за свят, в който ритуалът постепенно измества човешкото. Музиката на Стивън Сондхайм движи действието с почти хипнотично напрежение, а сценичният език превръща историята в зрелищно и тревожно пътуване към вътрешния разпад на човека под тежестта на собствената му спирала.

В спектакъла участват още Калина Костова, Евгений Арабаджиев, Николай Велков, Марияна Арсенова, Яна Маринова, Тереза Бракалова, Нели Петкова, Николай Моцов, Мартин Димитриевски, Симона Йонкова, Дари Бракалова, Кристиян Тодоров, Димитър Ангелов, Стоян Буюклиев, Георги Георгиев - Гош, Матей Стоянов.

"Най-страшното в тази история е, че започваме да разбираме Суини Тод", споделя режисьорът Петър Одажиев. "Именно тази близост превръща спектакъла в толкова силно преживяване." Билети за премиерата на 19 август се продават в мрежата на Ивентим .

На 23 ноември пък ще бъде софийският дебют на мюзикъла в зала 1 на НДК.