Вим Вендерс спира стар филм заради голата 13-годишна Настася Кински

Световноизвестният германски режисьор Вим Вендерс изтегля своя филм от 1975 г. "Погрешно движение" заради еротична сцена с 13-годишната тогава актриса Настася Кински, съобщиха Би Би Си и ДПА. Филмът ще бъде изтеглен "от всички настоящи форми на разпространение и прожектиране", казват от фондация "Вим Вендерс". "Стрийминг платформите, телевизионните оператори и дистрибуторите ще бъдат инструктирани да прекратят публичния достъп до филма", допълват представителите на режисьора.

"Погрешно движение" (Wrong Move) – съвременна адаптация на роман от Йохан Волфганг фон Гьоте, който показва непълнолетната Настася Кински в еротична сцена. В краткия кадър нейният екранен партньор Рюдигер Фоглер, който тогава е над 30-годишен, посещава 13-годишното момиче в спалнята ѝ, където тя лежи само по бикини. Мъжът се съблича по бельо и ляга върху нея. Той ѝ удря шамар, а след това започва да гали лицето ѝ.

Германската актриса от години се опитва да накара режисьора да премахне спорната сцена във филма, допълва "Дойче веле". "Въпреки че на 13-годишна възраст не знаех много, още тогава усещах, че това не е правилно", каза наскоро 65-годишната Кински пред германския в. "Зюддойче цайтунг". Настася Кински се появява гола и в два от следващите си филми: хоръра "На дявола дъщеря", съответно на 15 години, и "Остани какъвто си" с Марчело Мастрояни - на 17, припомня Би Би Си. Техните режисьори са покойници.

"Като единственият отговорен човек за "Погрешно движение" от онова време, който все още е тук, признавам, че тогава Настася Кински трябваше да бъде защитена по-добре", заявява Вендерс, цитиран от фондацията си. "Затова ти се извинявам, Настася, безрезервно и без никакви условности. Множеството реакции, коментари и разговори през последните дни изиграха важна роля за по-нататъшното избистряне на моето разбиране за събитията от онова време", добави Вендерс. "Благодарен съм за това. Само един открит и изпълнен с уважение диалог може да ни подтикне да преразгледаме позициите си и да преоценим отговорностите", казва той.

Адвокатът на Настася Кински, която днес е на 65 години, заяви, че решението е "добре дошло", но и "много закъсняло". Той добави: "Съжалявам, че това се случи единствено като резултат от обществен натиск."

Именитият режисьор реагира публично за първи път на исканията на Кински през 2024 г., заявявайки, че разбира нейните "настоящи възприятия и чувства", и допълни, че днес не би заснел сцената по този начин. 80-годишният Вим Вендерс, сред чиито филми са "Париж, щата Тексас" (отново с Кински в главна роля), "Криле на желанието" и "Прекрасни дни", получи на церемония в Берлин на 29 май Почетната награда на Германската филмова академия. Той използва благодарствената си реч, за да повдигне пред публика казуса с "Погрешно движение" и да призове към по-широка дискусия за това как филмовата индустрия трябва да се отнася към противоречивите сцени в по-старите ленти. Тогава той заяви, че "се бори" с това дали да отреже скандалната сцена и се обърна към младите режисьори в залата за съвет.