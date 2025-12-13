Вим Вендерс ще води журито на "Берлинале"

Знаменитият германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на "Берлинале" през февруари следващата година, съобщи Variery. Един от основателите на движението "Ново германско кино", 80-годишният Вендерс снима както игрални, така и документални филми през продължилата си близо шест десетилетия кариера.

През тази година той получи номинация "Оскар" за своя нов филм "Прекрасни дни". Документалните филми на Вим Вендерс "Клуб Буена Виста" (1999), "Пина" (2011) и "Солта на земята" (2014) също са номинирани за награди на американската киноакадемия в съответната категория. Сред най-прочутите игрални филми на Вендерс са "Париж, щата Тексас", отличен със "Златна палма" в Кан през 1984 г., и романтичната драма "Криле на желанието" (1987).

През 2003 г. режисьорът става един от основателите на Германската филмова академия. Той е и съосновател на Европейската филмова академия, на която е председател от 1996 до 2020 г. През 2015 г. Вим Вендерс е удостоен с почетна "Златна мечка" на "Берлинале" за цялостно творчество.

"Вим Вендерс е един от най-влиятелните гласове в международното кино. В продължение на шест десетилетия той прави филми, които ни трогват и ни радват с човечността си и усещането за чудо", се посочва в изявление на Триша Тътъл, директорката на "Берлинале" Триша Тътъл.

"Ненаситното му любопитство и дълбоко владеене на езика на киното са очевидни във всяка негова творба, независимо дали изследва таланта на други артисти или осветлява нашето собствено търсене на смисъл и връзка. Да заявим, че се гордеем с този полимат "родно производство", е меко казано, и с нетърпение очакваме да видим накъде председателят Вим Вендерс ще поведе нашето жури при избора на носителите на "Златна мечка" и "Сребърна мечка" на 76-ото "Берлинале", каза още тя.

"Никога не ми е хрумвало дори бегло да си помисля да бъда председател на журито в моя любим град, докато Триша Тътъл не ме покани. И тогава осъзнах: "Уау! Това ще бъде един съвсем нов начин да гледам филми на "Берлинале", за първи път да гледам всеки един от филмите, включени в конкурсната програма, и да ги обсъждам задълбочено с група интелигентни и обичащи киното хора. Колко по-добре може да стане? Благодарен съм на Триша, че ме покани за това рядко преживяване", каза на свой ред Вим Вендерс.

Предстоящото издание на Берлинския филмов фестивал ще се проведе от 12 до 22 февруари 2026 г.

Вендерс казва за себе си, че е преди всичко пътешественик. Пътуванията на режисьора неведнъж го отвеждат и в България. Юбилейният 30-и "София филм фест", който ще се проведе от 12 до 31 март догодина под мотото "По пътя", планира да покани отново Вендерс, чиято 80-годишнина ще бъде отбелязана с панорама от негови филми, съобщиха по-рано организаторите от "Арт фест". Режисьорът беше гост на СФФ през 2007 и 2018 г.