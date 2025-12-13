Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вим Вендерс ще води журито на "Берлинале"

Днес, 14:22
Вим Вендерс с Жулиет Бинош, която му връчва Европейска филмова награда за цялостен принос.
ЕПА/БГНЕС
Вим Вендерс с Жулиет Бинош, която му връчва Европейска филмова награда за цялостен принос.

Знаменитият германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на "Берлинале" през февруари следващата година, съобщи Variery. Един от основателите на движението "Ново германско кино", 80-годишният Вендерс снима както игрални, така и документални филми през продължилата си близо шест десетилетия кариера. 

През тази година той получи номинация "Оскар" за своя нов филм "Прекрасни дни". Документалните филми на Вим Вендерс "Клуб Буена Виста" (1999), "Пина" (2011) и "Солта на земята" (2014) също са номинирани за награди на американската киноакадемия в съответната категория. Сред най-прочутите игрални филми на Вендерс са "Париж, щата Тексас", отличен със "Златна палма" в Кан през 1984 г., и романтичната драма "Криле на желанието" (1987). 

През 2003 г. режисьорът става един от основателите на Германската филмова академия. Той е и съосновател на Европейската филмова академия, на която е председател от 1996 до 2020 г. През 2015 г. Вим Вендерс е удостоен с почетна "Златна мечка" на "Берлинале" за цялостно творчество.

"Вим Вендерс е един от най-влиятелните гласове в международното кино. В продължение на шест десетилетия той прави филми, които ни трогват и ни радват с човечността си и усещането за чудо", се посочва в изявление на Триша Тътъл, директорката на "Берлинале" Триша Тътъл. 

"Ненаситното му любопитство и дълбоко владеене на езика на киното са очевидни във всяка негова творба, независимо дали изследва таланта на други артисти или осветлява нашето собствено търсене на смисъл и връзка. Да заявим, че се гордеем с този полимат "родно производство", е меко казано, и с нетърпение очакваме да видим накъде председателят Вим Вендерс ще поведе нашето жури при избора на носителите на "Златна мечка" и "Сребърна мечка" на 76-ото "Берлинале", каза още тя.  

"Никога не ми е хрумвало дори бегло да си помисля да бъда председател на журито в моя любим град, докато Триша Тътъл не ме покани. И тогава осъзнах: "Уау! Това ще бъде един съвсем нов начин да гледам филми на "Берлинале", за първи път да гледам всеки един от филмите, включени в конкурсната програма, и да ги обсъждам задълбочено с група интелигентни и обичащи киното хора. Колко по-добре може да стане? Благодарен съм на Триша, че ме покани за това рядко преживяване", каза на свой ред Вим Вендерс.

Предстоящото издание на Берлинския филмов фестивал ще се проведе от 12 до 22 февруари 2026 г. 

Вендерс казва за себе си, че е преди всичко пътешественик. Пътуванията на режисьора неведнъж го отвеждат и в България. Юбилейният 30-и "София филм фест", който ще се проведе от 12 до 31 март догодина под мотото "По пътя", планира да покани отново Вендерс, чиято 80-годишнина ще бъде отбелязана с панорама от негови филми, съобщиха по-рано организаторите от "Арт фест". Режисьорът беше гост на СФФ през 2007 и 2018 г.

Режисьорът играе табла (и очевидно пада) с директора на СФФ Стефан Китанов.
СНИМКА: Личен архив Режисьорът играе табла (и очевидно пада) с директора на СФФ Стефан Китанов.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Вим Вендерс

Още новини по темата

80 години прекрасни дни в небето над Берлин

14 Авг. 2025

Дом на киното чества с панорама 80-годишнината на Вим Вендерс
23 Юли 2025

Вим Вендерс ще бъде почетен от Европейската филмова академия
29 Авг. 2024

Актрисата Гергана Кофарджиева получи приз "Сребриста чайка" посмъртно
30 Март 2024

"Прекрасни дни". Прекрасен филм!
23 Март 2024

Ученици от България се срещнаха с кинорежисьора Вим Вендерс
14 Юни 2023

Рекорден брой жени се състезават за "Златна палма" в Кан
15 Апр. 2023

Вим Вендерс снима филм за японските обществени тоалетни
12 Май 2022

"По днешните стандарти Пикасо щеше да е изхвърлен от музеите"
20 Авг. 2021

Папа Франциск заплени и Вендерс
10 Май 2019

Младите трябва да покажат на екрана това, което други не могат
26 Апр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?