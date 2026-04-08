Артистите от Сатирата дариха със „Златен кукерикон“ директора Сърменов

Артистите от Сатиричния театър „Алеко Константинов“ изненадаха директора си Калин Сърменов на финала на шеметното десето издание на церемонията за връчване на театралните награди за комедия и сатира „Златен кукерикон“ снощи. Те дариха шефа си с плакет и пано „Златен кукерикон“, каквито сатириците по принцип не си раздават като учредители на отличията, за отдадеността, енергията и визията за развитие на театъра. Една от звездите на трупата – актрисата Силвия Лулчева, връчи приза, обявявайки го като „нашето тихо и човешко благодаря“ за всичко, което Сърменов прави. Докато наградата се предаваше от ръка на ръка между актьорите на сцената, участващи в празничния спектакъл, директорът поднесе своите благодарности. Сред тях имаше за присъстващите сред публиката мастити режисьори проф. Пламен Марков, въвел Сърменов в Сатирата по време на своя директорски мандат в началото на 90-те, проф. Андрей Аврамов – също ментор в трудното изкуство на смеха.

Преди финалната изненада обаче имаше и други много вълнуващи моменти. Доайенът на Младежкия театър Стефан Мавродиев получи голямата награда „Златен кукерикон 2026“ на името на Георги Калоянчев за цялостен принос към комедията. 82-годишният ветеран излезе в отлично настроение на сцената, без да пести благодарности, започвайки още от учителите си Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов, през режисьорите, с които е работил, включително един от последните – Ивайло Христов, през актьорите, с които си е партнирал, неизбежно стигайки до публиката, без която актьорският труд просто няма смисъл. „Благодаря и на себе си и да живее България!“, накрая постанови лауреатът, вдигайки зрителите на крака.

Досега носители на почетния приз „Георги Калоянчев“ са били Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

По-рано бяха оповестени другите награди „Златен кукерикон“ в различните сценични категории. В категорията „Млада надежда“ с приза беше удостоен Даниел Кукушев за ролята му в „Херкулес vs Авгий“ на театър „София“ – драматургична версия на проф. Ивайло Христов по античния мит. Тъй като Даниел по същото време е имал представление, отличието излезе да получи колегата му Михаил Недялков от „Господин Колперт“ – спектакъл с две номинации за „кукерикони“. Той прочете шеговито послание, уж от наградения, с което не само направи шоу, но и си спретна дръзка самореклама. Гледалите „Господин Колперт“ на младата режисьорка Стефани Христова пък оцениха, че има за какво.

Наградата за женска роля бе присъдена на Весела Бабинова от спектакъла „Велика“ на Стайко Мурджев и Малък градски театър „Зад канала“. Весела също не присъстваше лично и бе представлявана от Свежен Младенов, но колеги увериха, че и двамата липсващи ще се присъединят по-късно на купона. „Златен кукерикон“ за мъжка роля бе отреден за Тодор Дърлянов от постановката на Стоян Радев „Берлин, Берлин“ в Пловдивския театър. Приза за режисура получи Антон Угринов за „Херкулес vs Авгий“, а като най-добър спектакъл бе отчетен „Велика“.

Шоуто трябва да продължи

Юбилейното десето издание на наградите „Златен кукерикон“ предложи изцяло обновена програма на гала вечерта, с по-елегантен и смекчен хумор в сравнение с познатата социално-политическа ярост на последните сатирични кабарета. Автор и режисьор бе Калин Сърменов, а драматург на текста – Богдана Костуркова. Водещите – Сърменов и Александра Сърчаджиева, този път не се явиха в обичайните костюми на „Баба Калина“ и „Дядо Сашо“ – вечно мърморещия глас народен, а в черно вечерно облекло. Мотото на шоуто бе „Сатирата търси талант“, с основната идея да се намери смисъл на това да си талантлив в България.

Спектакълът бе решен във формат на шоу за таланти с жури, напомнящо обичайните заподозрени: Хилда Минасян (актьорът Тони Минасян), Вилица Хапнишка (Анна Станчева), с невероятно сполучливи пародийни двойници на Фънки – Николай Върбанов, и на Веско Маринов – Любомир Ковачев. Сред „кандидатите за слава“ фурор направи Явор Борисов – стожер на бенда на Сатирата, който представи сатирични имитации на култови български поп хитове. Героят му дръзна да съпостави някогашната класическа лирика с днешната чалга „поезия“ – „Две хубави очи“ с „Яката дупара“: сравнение, което красноречиво крещи за промяната в ценностите. Яви се и оранжев клонинг на Доналд Тръмп в лицето на Теодор Елмазов, който повтори емблематичната сцена на Чарли Чаплин със земното кълбо от филма „Великият диктатор“, преди санитарите от психиатрията да го приберат. Много аплодисменти обра Йорданка Стефанова със своята цигулка като майсторка на псувните, която превежда вулгарните словосъчетания на езика на музиката. Сред многото превъплъщение на Албена Михова за вечерта бе и това на учителка, която се опитва да набие в главите на три нелепи хлапета (Александър Григоров, Ивайло Калоянчев и Георги Спасов) изкуството на рецитацията.