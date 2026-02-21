Медия без
Стефан Мавродиев получава "Златен кукерикон" за принос към смеха

Сатиричният театър ще раздаде десетите си награди на колеги на 7 април

Днес, 14:21
Стефан Мавродиев
БГНЕС
Стефан Мавродиев

Наградата "Златен кукерикон" за цялостен принос в областта на сатирата и хумора, на името на Георги Калоянчев, се присъжда на Стефан Мавродиев. За това информират от Сатиричния театър "Алеко Константинов", които ще връчат почетния приз за осма поредна година. Предишните негови лауреати са Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

Стефан Мавродиев, известен и с прякора Маврото, е роден на 29 декември 1943 г. във Варна. Баща му е учител и актьор във Варненския театър, а майка му пее във Варненската опера. На 7 г. се записва в театралната школа към Пионерския дом във Варна. Завършва ВИТИЗ в класа на проф. Стефан Сърчаджиев и асистент Методи Андонов. През следващите години изиграва многобройни роли първо в Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" в Пловдив (1967 - 1972), после на сцените на Сатиричен театър "Алеко Константинов" (1969 - 1972), Народен театър за младежта (1972 - 1993), Народен театър "Иван Вазов", трупата на "Сфумато" и др. Много популярна е неговата постановка "Йестърдей". Има и над 50 роли в киното, във филми като "24 часа дъжд", "Мера според мера", "Петък вечер", "Щурец в ухото", "Птици и хрътки". 

На 7 април Сатирата ще раздаде за десети път своите награди на колеги от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли. Творците и постановките на самия Сатиричен театър не подлежат на номинации и награди, припомнят от трупата.

Номинациите в категория "Млада надежда" тази година са Даниел Кукушев и Димитър Стойнов - и двамата за ролите си в "Херкулес vs Авгий"“, драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София". Третата номинирана е Стефани Христова за режисурата си на "Г-н Колперт" от Давид Гизелман в Центъра за съвременен танц и сцена "Дерида".

За женска роля са номинирани Весела Бабинова за ролята на Екатерина Велика във "Велика" на "Зад канала", Гергана Арнаудова - за двойната роля на Суска и Мага в "Муа у тупан",  ДТ "Стоян Бъчваров", Варна) и Радина Думанян - Ема Келер в "Берлин, Берлин" на Драматичен театър - Пловдив. 

За мъжка роля са номинирани Владимир Зомбори (Зоро в едноименния мюзикъл по музиката на Gipsy Kings и Джон Камерън, Държавна опера Русе), Спартак Тодоров (Ралф в "Г-н Колперт") и Тодор Дърлянов (Вернер Хофман в "Берлин, Берлин").

Номинираните в категория "Режисура" са Антон Угринов за "Херкулес vs Авгий", Венцислав Асенов за "Голям мръсник" от Пиер Шено, Драматично-куклен театър - Враца) и Десислава Шпатова за "Рейс" от Станислав Стратиев в Пазарджишкия театър.

Най-добра смешна постановка ще се избира между "Берлин, Берлин", "Велика" и "Херкулес vs Авгий". "Сатирата търси талант" е мотото на наградите тази година, припомня БТА. 

