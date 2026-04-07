Отиде си народната певица Янка Рупкина – славеят на Странджа

Почина българската народна певица Янка Рупкина, съобщи БНТ. Тя си отиде след продължителен престой в болнично заведение, където медицинските екипи се бориха за живота ѝ в продължение на седмици след тежък инсулт.

Янка Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света. Определят я като един от най-великите гласове в българската народна музика – славея на Странджа.

87-годишната певица дълги години бе част от световноизвестната формация "Мистерията на българските гласове". Родена в сърцето на Странджа, Янка не просто пееше – тя рисуваше с гласа си, казват ценителите. Нейната „Калиманку, Денку“ в обработка на композитора Красимир Кюркчийски се превърна в химн на българщината, който покори швейцарския продуцент Марсел Селие и направи проекта „Мистерията на българските гласове“ космически феномен.

Родена на 15 август 1938 година в странджанското село Богданово, Янка Рупкина е посветила целия си живот на популяризиране на народната песен. Световната ѝ слава от края на 70-те е тясно свързана и с вокално трио „Българка“, с което тя представи богатството на нашия фолклор в най-престижните концертни зали по света.

През 1954 г. Янка завършва средното си образование в техникум за медицински сестри в Бургас, но запява народни песни от малка и на 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково. Сред гостите на събора са и видни фолклористи. Те я канят в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на БНР, който младата Рупкина печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е негова солистка. Прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в "Балкантон", снима много филми за БНТ. За изключителното си вокално майсторство е удостоена с множество национални и международни награди.

Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 г., когато Янка Рупкина оцелява в ужасяващата самолетна катастрофа, при която загива Паша Христова. На този ден група български музикални изпълнители, между които Янка Рупкина, Мария Нейкова, Борис Гуджунов и др. трябва да заминат за Алжир. Рупкина остава жива, но е с изгаряния по ръцете, за които по-късно твърди, че ѝ дават сила да лекува.

Янка Рупкина издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край. През 2005 г. излиза албумът ѝ „Керанка“, посветен на майка ѝ, като резултат от сътрудничеството на Рупкина с холандския композитор Робърт Елмар.

През десетилетията на своята кариера Рупкина си сътрудничеше с редица големи световни и български музиканти, сред които Кейт Буш, Джордж Харисън, Крис де Бърг, Линда Ронстад, формацията „Спешен случай“. Нейната музикална следа е неизличима, а приносът ѝ за съхраняването на странджанската певческа традиция е безценен.

Поклонението пред великата певица ще се състои в Бургас, където близки, приятели и почитатели ще могат да ѝ отдадат последна почит.