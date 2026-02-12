"Мистерията на българските гласове" омагьоса и Египет

"Мистерията на българските гласове" омагьоса и публиката в Египет. Световноизвестният женски хор изнесе снощи концерт в Операта в Кайро. Събитието е в чест на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Екипет.

На сцената към хористките, композитора и диригент Георги Андреев и Quarto квартет се присъединиха и Cairo Celebration Choir, воден от известния египетски диригент Найер Нагуи, както и фолклорни египетски инструменталисти на уд, табла, бас и др.

"Някога чували ли сте звук, толкова привлекателно красив, че да ви побият тръпки? Това е "Мистерията на българските гласове". За да почетем 100-годишното приятелство между България и Египет, внасяме звуково изживяване на световно ниво в сърцето на Кайро. Това не е типичният хор - това е носител на "Грами", умопомрачителна вокална традиция, която звучи като нищо друго на Земята", посочват организаторите на събитието.

Интересът към събитието е бил огромен и билетите са напълно разпродадени предварително. След Кайро певиците се отправят към Александрия, където на 14 февруари ще се срещнат отново с египетската публика в прочутата Александрийска библиотека.

Вече близо 40 години продължава триумфалният световен поход на "мистериозните" български гласове под това име, дадено им от швейцарския продуцент Марсел Селие през 80-те години на XX век. През 2018 г., по инициатива на Бояна Бункова, хорът издаде първия си нов албум от 90-те насам - съвместно с Лиса Джерард от "Дед Кен Денс", съдържащ композиции на Петър Дундаков и Джулс Максуел. В своя отзив за албума BooCheeMish списание "Ролинг Стоун" написа, че българският хор "все още е едно от най-големите музикални чудеса на света". В края на 2025 г. пък рок легендата Робърт Плант нарече "Мистерията на българските гласове" едно от най-големите си вдъхновения и "истинско небесно преживяване".