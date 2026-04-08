Театралните аферисти от Разград и Смолян отиват на съд

Окръжна прокуратура – Пловдив, е повдигнала обвинения на осем души

Днес, 20:29
Левон Манукян и Румен Бечев - обвинените бивши театрални шефове от Разград и Смолян.

Обвинения на осем души от така наречената „театрална афера“, която избухна в края на 2024 г. с източването на огромни суми от бюджета чрез фиктивни назначения в сценичните институти и други съмнителни практики, повдигна Окръжна прокуратура – Пловдив, съобщи Радио Пловдив на БНР. В това число са и вече бившите директори на Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград, и на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, съответно Левон Манукян и Румен Бечев, които „изгърмяха“ първи от цялата порочна схема. Обвинителният акт е внесен в Окръжния съд в Пловдив.

Спрямо осмината е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел, която е действала в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. Според прокуратурата присвоените средства от бюджета на Смолянския театър възлизат на 1 753 002 лв. общо, а от разградската театрално-музикална институция – на 1 558 700 лв.

Спрямо обвиняемите са повдигнати и обвинения за длъжностно присвояване, извършено в съучастие, като Румен Бечев и Левон Манукян, като директори на съответните държавни театрални институции, са обвинени в качеството им на извършители. Петко Писков – програмистът, сочен за „мозъка на схемата“ и за създател на софтуера за източване на средствата, е с повдигнато обвинение като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност като техни помагачи.

Присвояванията са извършени в пеирода от 7 август до 25 септември 2024 г. при условията на продължаващо престъпление, посредством подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на трудови възнаграждения. Преведените суми са били изтегляни от фиктивно наетите служители, които ги предавали на участниците в престъпното сдружение, или от някой от помагачите, на които предварително за целта са били издадени и връчени банкови карти.

Четирима от обвиняемите са предадени на съд и за пране на пари, като най-високата сума, за която ще се търси сметка, възлиза на 1 384 388 лв.

Най-тежкото предвидено от закона наказание за престъпленията, за които са повдигнати обвиненията, е лишаване от свобода в размер от 10 до 20 години, както и конфискация на имущество. Законодателят е предвидил и наказание лишаване от права.

Ключови думи:

театрална афера, Левон Манукян, Румен Бечев, Театрално-музикален и филхармоничен център - Разград, Драматичен театър Николай Хайтов - Смолян, Петко Писков

Още новини по темата

Актьорът Димитър Мартинов е новият директор на театъра в Търговище
02 Септ. 2025

Скандалният Левон Манукян представя спектакъл за 100-годишнината на Парцалев
18 Авг. 2025

Назначиха нови директори на театрите от "аферата"
21 Юни 2025

Парите, източени от театрите, трябва да се върнат в бюджета
19 Март 2025

Хора от Министерството на културата са разследвани за "фалшивите артисти"
19 Март 2025

2 месеца не е ясно къде да се върнат парите, източени от театрите
18 Март 2025

Левон Манукян играе на сцена своя версия за "театралната афера"
05 Март 2025

Министърът на културата: Главчев ми спусна заместниците
09 Яну. 2025

Театри остават без ток и отопление заради забавени плащания от МК
08 Яну. 2025

Фалшиви артисти върнаха 400 000 лв. от източените от театрите
07 Яну. 2025

Левон Манукян разказва в стендъп шоу своята версия за източването на театрите
31 Дек. 2024

2024: Театърът се обърна на позорище
31 Дек. 2024

Културният министър влезе в кръгова отбрана за театралната афера
17 Ноем. 2024

Искат дисциплинарни наказания в Министерство на културата
16 Ноем. 2024

