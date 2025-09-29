Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След "Гунди" идва и филм за Стоичков

С него се заема режисьорът на "Диви и красиви" и "В сърцето на машината" Мартин Макариев

Днес, 12:37
ArtVent

Успехът на "Гунди - Легенда за любовта" провокира българските кинаджии да изтръскат чувала с национални знаменитости: продуцентите на блокбастъра Иван и Андрей се захванаха с филм за Лили Иванова (след като се провали идеята им за кинобиография на Емил Димитров), а Мартин Макариев погледна към другата ни голяма футболна легенда - Христо Стоичков.

В края на миналата седмица проектът бе официално обявен от екипа, като премиерата на филма се очаква към края на 2027 г. Амбициите са "кино продукцията да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и да остави следа на международната сцена". 

Режисьор е Мартин Макариев, който стои зад филмите "В сърцето на машината" и "Диви и красиви". Част от креативния екип са още актьорът Александър Сано и Владимир Памуков - дългогодишен спортен журналист и автор на книгата "Христо Стоичков - историята". 

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачане тези неприятности, което имах. Посланието е светът да разбере, че България има хора, което правят чудеса. Филмът ще започне с трибагреника и българска музика, да знаят по света откъде е тръгнал Стоичков. Ще бъда на всеки един снимачен ден. Искам самият актьор да се чувства комфортно", каза още носителят на "Златната топка".

"Стоичков е национално богатство. Отне ни няколко години да съберем материал за този филм. Трябваха ни разрешителни от ФИФА, от Барселона, от половината свят. Още не сме направи окончателен избор за актьора, който ще изиграе Стоичков. Филмът ще бъде с продължителност около 150 минути", заяви режисьорът Макариев.

По думите на самия Стоичков обаче актьорът за главната роля вече е избран и е "бая популярно име в света", но Камата все пак не разкри кой е той.

"Обичам да се шегувам с Христо, защото малко хора го правят. И затова му казвам да не се притеснява дали ще стане хубав филм. Обещах му, ако не ни дадат награда, да се качим на сцената на някой фестивал и да си я вземем с бой. Тази идея обаче не му допадна изобщо. И сега няма как - тръгваме по трудния начин към мечтата ни за нещо запомнящо се. Ако не друго, поне мечти имаме!", допълни Владимир Памуков.

Компанията ArtVent, в която е съдружник Захари Бахаров, отговаря за рекламната кампания на бъдещата продукция. "Стоичков - Филмът" ще излезе и извън пределите на страната. Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е американската компания Cloud9 Studios.

Проектът е подкрепен и от Община Пловдив.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Стоичков - Филмът, Мартин Макариев, Александър Сано, Владимир Памуков

Още новини по темата

Александра Свиленова от „Гунди“ е новото лице в театралния хит „Отблизо“
14 Яну. 2025

Александър Сано и Мартина Апостолова дебютират като дует в пиеса на Яна Борисова
14 Септ. 2024

Луиза Григорова поема роля на Джулия Робъртс в „Отблизо“
21 Юни 2023

Яна Маринова изобличава насилието над жени
22 Февр. 2023

"В сърцето на машината" - право в сърцето на зрителя
18 Март 2022

Режисьорът на "Възвишение" разкрива голата истина за група "Жигули"
04 Авг. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар