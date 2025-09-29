След "Гунди" идва и филм за Стоичков

Успехът на "Гунди - Легенда за любовта" провокира българските кинаджии да изтръскат чувала с национални знаменитости: продуцентите на блокбастъра Иван и Андрей се захванаха с филм за Лили Иванова (след като се провали идеята им за кинобиография на Емил Димитров), а Мартин Макариев погледна към другата ни голяма футболна легенда - Христо Стоичков.

В края на миналата седмица проектът бе официално обявен от екипа, като премиерата на филма се очаква към края на 2027 г. Амбициите са "кино продукцията да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и да остави следа на международната сцена".

Режисьор е Мартин Макариев, който стои зад филмите "В сърцето на машината" и "Диви и красиви". Част от креативния екип са още актьорът Александър Сано и Владимир Памуков - дългогодишен спортен журналист и автор на книгата "Христо Стоичков - историята".

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачане тези неприятности, което имах. Посланието е светът да разбере, че България има хора, което правят чудеса. Филмът ще започне с трибагреника и българска музика, да знаят по света откъде е тръгнал Стоичков. Ще бъда на всеки един снимачен ден. Искам самият актьор да се чувства комфортно", каза още носителят на "Златната топка".

"Стоичков е национално богатство. Отне ни няколко години да съберем материал за този филм. Трябваха ни разрешителни от ФИФА, от Барселона, от половината свят. Още не сме направи окончателен избор за актьора, който ще изиграе Стоичков. Филмът ще бъде с продължителност около 150 минути", заяви режисьорът Макариев.

По думите на самия Стоичков обаче актьорът за главната роля вече е избран и е "бая популярно име в света", но Камата все пак не разкри кой е той.

"Обичам да се шегувам с Христо, защото малко хора го правят. И затова му казвам да не се притеснява дали ще стане хубав филм. Обещах му, ако не ни дадат награда, да се качим на сцената на някой фестивал и да си я вземем с бой. Тази идея обаче не му допадна изобщо. И сега няма как - тръгваме по трудния начин към мечтата ни за нещо запомнящо се. Ако не друго, поне мечти имаме!", допълни Владимир Памуков.

Компанията ArtVent, в която е съдружник Захари Бахаров, отговаря за рекламната кампания на бъдещата продукция. "Стоичков - Филмът" ще излезе и извън пределите на страната. Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е американската компания Cloud9 Studios.

Проектът е подкрепен и от Община Пловдив.